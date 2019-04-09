Секреты минского «дома смерти»: потолки по четыре метра, стеклянный купол и двухэтажные комнаты

Это четырехэтажный дом на пересечении Кирова, 11 и Володарского, 26 Раньше на первом этаже дома располагалось известное кафе «Мядуха».

«Его называли «домом смерти»

Этому старинному дому больше ста лет - он пережил все войны и остался цел, только башенка на крыше не сохранилась. По одной из версий, он был построен в 1911 году, по другой - еще раньше. Это был доходный дом, квартиры в котором предназначались для сдачи в аренду состоятельным людям, а его хозяйкой была успешная домовладелица Ядвига Костровицкая. Он был построен в стиле северного модерна на углу улиц Магазинной и Серпуховской.

Крышу здания украшала башенка, которая не сохранилась.

- Ядвига принадлежала к знатному дворянскому роду и была сестрой знаменитого общественного деятеля Эдварда Войниловича - того самого, благодаря которому в Минске появился Красный костел, - говорит историк и экскурсовод, создатель проекта «Вандроўкi ў мiнулае» Павел ДЮСЕКОВ. - У Ядвиги была непростая судьба. Она вышла замуж не по любви, а по расчету, однако в ее случае это означало не личную выгоду, а огромную жертву. Ее мужем стал дворянин-католик Вацлав Костровицкий, который был не самым дальним родственником Войниловичей. После подавления восстания 1863 - 1864 годов на наших землях действовала дискриминация в отношении католического дворянства, и, чтобы сохранить свои владения, дворяне-католики вступали в браки между собой. Ядвига вышла замуж за Вацлава, чтобы сохранить поместье в Минской губернии, которое ему принадлежало. Известно, что у них с мужем не было интимной жизни, поэтому у пары не было детей.

Хозяйкой доходного дома была Ядвига Костровицкая, сестра Эдварда Войниловича.

Говоря сегодняшним языком, она пошла в бизнес и стала успешной предпринимательницей, в Минске у нее было два доходных дома (второй, в районе площади Независимости, не сохранился). Она поддерживала Эдварда Войниловича, когда умерли его дети, а когда он поехал в эмиграцию, отправилась вместе с ним.

Известно, что первый этаж в доме Костровицкой на Кирова какое-то время занимало управление Либаво-Роменской железной дороги. А во время Первой мировой войны в этом доме селили беженцев, но случилась беда: началась то ли холера, то ли чума, и все, кто там жил, умерли. Из-за этого дом еще довольно долго называли «домом смерти»…

Чтобы узнать, как сейчас здесь живется, идем знакомиться с жильцами.

«На коридорах стояли керогазы»

В старинном доме два подъезда. В одном - 24 квартиры, во втором - 10. В первом есть интересная архитектурная особенность: вместо обычной крыши там сделан стеклянный потолок для естественного освещения. Выглядит впечатляюще! Но подъезд требует ремонта: где-то отошла штукатурка, где-то нужно покрасить стены.

Благодаря стеклянному куполу в подъезде есть дневное освещение. Такая конструкция называется световой фонарь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под стеклянным куполом находится дверь, которая ведет на чердак.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так вход в подъезд выглядит изнутри.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Одна из старейших жительниц этого дома Майя Ефимовна живет здесь уже почти 60 лет - с 1962 года. У нее двухкомнатная квартира площадью около 70 метров.

- Ничего себе, какие высокие у вас потолки! - удивились мы, зайдя в ее квартиру. - Сколько же здесь метров?

- Было четыре метра до того, как подняли полы. Сейчас немного меньше - 3,80.

Две стены почти до потолка занимают книжные шкафы. В магазинах мебель такого размера не продается, поэтому их делали под заказ. На полках - энциклопедия «Вялiкае княства Лiтоускае», книги классиков, и даже японский словарь. На одной из полок - фото Кастуся Калиновского.

Чтобы достать книги с верхних полок, нужна стремянка. Это вам не хрущевки и не современные панельки!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Здесь книги моего сына, который знает около 20 языков и сейчас живет в Нью-Йорке, и литература мужа, - говорит Майя Ефимовна. Кстати, квартиру в этом доме ее муж получил в 60-х, будучи сотрудником Института почвоведения. В то время условия для жизни здесь были совершенно другими:

- В квартирах не было ни кухонь, ни санузлов. В коридорах стояли керогазы, туалет был общий на этаже, а вода - только в подвале. Мы ведрами ее носили, чтобы приготовить поесть, а мыться ходили в баню на улицу Московскую.

- Нелегко было вам с ведрами по высоким лестницам бегать!

- Мы были молодыми, и я совершенно не воспринимала это как трудность.

Высокие шкафы делали под заказ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После капремонта появились кухни и санузлы

Спустя несколько лет, в 1967 году, в доме начался капремонт с отселением жильцов - почти на два года им предоставили другое жилье. А когда люди вернулись, квартиры было не узнать: в них появились кухни и санузлы. Правда, исчезла вторая лестница - ее убрали, чтобы расширить квартиры. Сейчас Майя Ефимовна своим жильем очень довольна. Правда, есть нюансы. Когда в соседние здания приезжал президент, нас из дома не выпускали.

- Майя Ефимовна, я смотрю на ваши книжные шкафы, и думаю - а как вы книги с верхних полок достаете? Туда ведь не дотянешься, даже если стать на стул.

- А у меня есть стремянка! Вот, смотрите, - хозяйка показывает крепкую лестницу высотой метра три.

Без стремянки в квартире с такими потолками и правда не обойтись - это вам не хрущевки или современные панельки. А с лестницей тут можно и шторы повесить, и обои поклеить. Майя Ефимовна соглашается сделать фото, и бодро взбирается по лестнице наверх, чтобы позировать для снимка. Мы с фотографом отказываемся верить в то, что ей 82 года.

«На втором этаже мы сделали кабинет»

Любопытно, что планировки квартир абсолютно разные: у кого-то кухня 6 метров, а у кого-то - 15. У некоторых жильцов двушки по площади больше, чем трешки соседей.

Квартира Ирины, которая живет по соседству, нас впечатлила не меньше: здесь хозяева, воспользовавшись нестандартной высотой потолков и большой площадью комнаты, сделали… второй этаж в спальне, и обустроили там кабинет. К нему ведет деревянная лестница.

Воспользовавшись нестандартной высотой потолков, жильцы сделали второй этаж в спальне и обустроили там кабинет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Невысокий человек там спокойно проходит, а человеку высокого роста нужно пригнуться, - говорит Ирина.

На полу в квартире - деревянные доски, которые когда-то положил ее отец, и они в отличном состоянии: вот что значит хорошее дерево.

Квартира Ирине осталась от бабушки и дедушки, который был партизаном. Они вселились сюда после войны.

- Бабушка рассказывала, что это дом принадлежал БГУ, и в основном здесь жили преподаватели университета. Еще знаю, что после войны во дворе были сараи, и некоторые жильцы держали там живность.

- Поросят?

- Да, не поверите, поросят.

Ирина своим домом очень довольна:

- Я здесь родилась и выросла. В 1957 году родители взялись за ручки, пошли в роддом на Володарского, и мамочка меня родила. А потом они пешком пришли со мной обратно. С тех пор я здесь живу, и не представляю себе жизнь где-нибудь в спальном районе. Дом построен очень качественно, несущие стены толстые. Конечно, есть свои минусы: негде парковаться, выгуливать собачку, мало магазинов… Но идеальных квартир не существует. Я здесь живу, и мне здесь все нравится.

Кстати, Ирина уверена, что дом был построен гораздо раньше, чем в 1911 году. По ее словам, когда сосед делал ремонт в квартире, то нашел металлическую балку, на которой был указан 1878 год.

Лестницы в доме высокие, а перила покрашены в разные цвета.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Бомжи в подъезде - это не беда по сравнению с футбольными фанатами»

Еще один жилец этого дома, Алексей, рассказал нам о том, с какими проблемами сталкиваются жители зданий, расположенных возле вокзала и стадиона.

- Алексей, в вашем доме домофон давно установили? - спрашиваю у него.

- Лет пятнадцать назад.

- А до этого бомжи беспокоили?

- Еще как. Пытались ночевать тут, забирались на чердак, когда там еще была деревянная дверь, которая легко открывалась. Пытались даже костры жечь! Мы их, конечно, оттуда выгоняли.

Но все это, по словам Алексея, просто мелочи по сравнению с нашествиями футбольных фанатов.

- Когда на стадионе «Динамо» шли футбольные матчи, к нам в дом приходили болельщики. Однажды выхожу - а у нас на лестницах от первого до третьего этажа человек сто сидит. И что ты им скажешь? Они тут отдыхали, курили, пили. Даже сортир устраивали, где кого прижмет. Поэтому мы с соседями решили в дни матчей дежурить в подъезде по очереди. Останавливали на входе, и не впускали в подъезд. После установки домофона эта проблема была решена.

Жильцы любят и берегут свой дом. Даже устраивали дежурства, чтобы не пускать футбольных фанатов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока в доме не установили домофон, на чердаке ночевали бомжи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще Алексей признается, что окна в его квартире, выходящей на оживленную улицу Кирова, можно не мыть: все равно они моментально загрязняются.

- Две недели назад помыли - и что? Как будто мы этого и не делали.

«Здесь снимали фильмы: по подъезду ходили Ленин и Дзержинский»

А Светлана Максимовна из квартиры на третьем этаже затеяла ремонт. Его пришлось делать после того, как у нее протек потолок.

- В нашем доме ремонтировали крышу. А когда прошел дождь, по стенам все как потекло! У меня в натяжной потолок налилось два десятилитровых ведра. Я не сразу это заметила. Сижу, смотрю телевизор, и чувствую, что мне на голову капает. Смотрю наверх - а там вот такая огромная подушка висит!

Кстати, проблемы в доме есть и со стеклянным куполом: на стенах в подъезде видны потеки. По словам жильцов, его ремонтировали не так давно, но проблему так и не решили. А капремонт дома последний раз делали еще в 1991 году.

И все равно, несмотря на бытовые сложности, Светлана Максимовна уверена, что лучшей квартиры и лучшего дома в Минске не найти.

- Здесь такая аура, высокие потолки, свободно дышится, много света. Где бы я ни была в гостях, там потолки, кажется, вот-вот упадут мне на голову. Всегда стремлюсь поскорее вернуться сюда.

Светлана Максимовна считает, что лучшей квартиры и лучшего дома в Минске не найти.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На 15-метровой кухне нашлось место и для дивана.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А еще в этом подъезде часто снимают кино: говорят, то Ленина с Дзержинским встретишь на лестнице, то Сергей Астахов бегает с пистолетом.

Свой дом жильцы любят, берегут и очень возмущаются тем, что на наружной стене здания повесили огромные баннеры с социальной рекламой. На одном из них сообщается о вреде курения, на втором - о пользе налогов.

- Когда эти щиты крепили, со стены начали обваливаться старые кирпичи, - говорит Светлана Максимовна. Потом все исправили, но скажите, зачем это нужно делать в доме, который является историко-культурной ценностью?

«В моей квартире метровые стены»

Казалось, в этом доме нас больше ничем не удивишь. Но нет! Знакомимся с Диной Сергеевной, у которой есть… свой отдельный вход в квартиру с улицы. И она живет здесь в двухэтажной квартире, как будто в частном доме!

В квартире у Дины Сергеевны живет кролик Беляш.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кролика оказалось непросто выманить из клетки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В 1951 году к дому сделали пристройку. Здесь когда-то жила еврейская семья, а когда они уехали, квартира оказалась в резерве города. В нее никто не хотел вселяться, потому что люди, которые отстояли в очереди десять лет, хотели получить жилье получше. А тут цокольный этаж, комнатки маленькие - две по 9 метров, одна 13. А я работала в системе ЖКХ, и мне отдали эту квартиру как служебную. Потом я ее приватизировала.

Планировка очень любопытная: часть квартиры Дины Сергеевны находится в старом доме, а часть - в пристройке. Посреди квартиры оказалась столетняя стена толщиной в один метр! Хозяйка уверена: дом построен на совесть, и может простоять еще не одно столетие.

Посередине квартиры - стена толщиной в метр!Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЕСТЬ ВОПРОС

Почем квадратный метр?

По словам жильцов, несколько квартир здесь пустует. Говорят, хозяева хотели их продать, но заломили такие цены, что покупателей не нашлось.

- Цена квадратного метра в этом доме может варьироваться от $1600, если речь идет о квартире без ремонта, до $2000, если сделан дизайнерский ремонт, - рассказали «Комсомолке» в агентстве недвижимости «Твоя столица». - Нельзя сказать, что на жилье в этом доме есть большой спрос, и чаще всего камнем преткновения становится то, что он требует капремонта. Возможно, когда его все-таки сделают, люди начнут охотнее рассматривать покупку квартиры здесь, в том числе в качестве инвестиций. А сейчас больше интересуются сталинками либо помещениями в цокольном этаже для коммерческой недвижимости.

Мыть окна в таких квартирах непросто - они довольно высокие.Фото: Павел МАРТИНЧИК