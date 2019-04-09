2019-04-09T15:35:53+03:00
Общество
КП Беларусь

За прошлый год белорусов стало на 26 тысяч меньше

Причиной более чем половины смертей в нашей стране являются заболевания системы кровообращения
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Больше половины смертей в прошлом году пришлось на болезни системы кровообращенияБольше половины смертей в прошлом году пришлось на болезни системы кровообращенияФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В прошлом году в Беларуси зафиксировали отрицательный естественный прирост населения. Это означает, что умерло человек больше, чем родилось. А если конкретно, то родившихся в прошлом году было чуть больше 94 тысяч, умерших – чуть больше 120 тысяч. Итого белорусов стало примерно на 26 тысяч меньше. Самым большим разрыв оказался в Витебской области. Там умерших было почти на 7 тысяч больше, чем родившихся! А именно – 17 123 человека против 10 286. А вот в Минске разница – всего 13 человек. Умерло 17 614 человек, родилось – 17 601.

Умирают белорусы чаще от болезней. Лидер здесь – болезни системы кровообращения, на них пришлось больше половины всех смертей – 68 095 (см. инфографику). Причем из них на инфаркт миокарда пришлось 1554 случая. На втором месте по частоте – онкологические заболевания. На них пришлась приблизительно каждая седьмая смерть (всего – 18 584 человека). А на третьем болезни нервной системы и органов чувств. От них в прошлом году умерло 6670 человек. От злокачественных новообразований, болезней органов дыхания и пищеварения чаще умирают мужчины, а от болезней системы кровообращения и нервной системы – женщины.

Но далеко не всегда причиной смерти становились болезни. Около 8 тысяч смертей (или примерно каждая 15-я) пришлись на различные внешние причины. И самая частая из них – это суицид. В прошлом году с собой покончили 1806 белорусов. Это больше, чем погибших в ДТП, на пожарах или утонувших.

Кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения, пять самых распространенных причин смерти в мире – это ишемическая болезнь сердца, инфаркт, хроническая обструктивная болезнь легких, респираторные инфекции нижних дыхательных путей и деменция. А в странах с низким уровнем доходов чаще умирают от инфекционных заболеваний, туберкулеза и ВИЧ, чем в странах с высоким.

От чего умирают белорусы Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

От чего умирают белорусыФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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