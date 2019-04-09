«Дома оставила предсмертную записку»: в Кричеве утонула женщина

Трагедия произошла вчера, 8 апреля, в Кричеве. В реке Сож утонула 40-летняя воспитательница детского сада, жительница Кричева. Погибшую звали Наталья. У нее осталась 17-летняя дочь.

- Наталья была замечательным человеком, профессиональным педагогом. Очень давно работала в нашем учреждении. Пользовалась авторитетом у коллег и родителей. И дети ее любили, - говорят в детском саду, где работала Наталья. - Когда будут похороны, мы пока не знаем.

- Дома у женщины обнаружили предсмертную записку, в которой та указала, что искать ее надо в реке Сож, - рассказали «Комсомолке» в Могилевской областной организации Республиканского государственно-общественного объединения ОСВОД.

На берегу реки были найдены вещи 77-летней матери Натальи - куртка, в которой лежал телефон. Сейчас ведется ее поиск. Как говорят в ОСВОД, нельзя утверждать, что она тоже утонула, так как ее тело пока не найдено.

- Проводится проверка по факту обнаружения тела женщины, - говорит официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Анастасия Лавринович. - Тело ее матери пока не нашли.

В конце марта была задержана заведующая детсадом Алла Пастухова, которая была начальницей Натальи. В отношении ее было возбуждено уголовное дело.

- У нас начались допросы. Проходили здесь, непосредственно в детском саду. Но все было очень тактично, следователи на нас не давили. Мы сами думали, что раз силовики — значит звери, но все было очень вежливо, я даже не ожидала, хотя сначала сама боялась, — рассказала nn.by одна из сотрудниц детского сада №19. — И после этого Наталья навыдумывала себе, что почему-то должна быть очная ставка с Пастуховой. А этой встречи Наталья очень боялась. Набрала в голову — и всё тут. Мы говорили: какая очная ставка, что ты выдумала?! Но она очень переживала».