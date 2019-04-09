Эксперт: «Валютный рынок в марте преподнес сюрпризы»

В этом году белорусы по старой традиции достали из копилок и продали наличной валюты больше, чем купили. Такая тенденция продолжается уже более трех лет (а точнее - 38 месяцев).

Так, в январе - марте этого года наличной и безналичной валюты продали на 2059,2 млрд долларов, а купили меньше - только 2017,9 млрд долларов, сообщает Нацбанк. То есть продажа превысила покупку на 41,3 млн долларов.

При этом только наличными белорусы сдали в обменники за первый квартал 1691,4 млн, а купили 1391,9 млн «зеленых», разница - 299,5 млн долларов, которые люди принесли банкам. По грубым подсчетам, получается, за три месяца каждый белорус в среднем поменял около 200 долларов.

Но если изучить данные не за квартал, а только за март, то картина другая. Если смотреть на наличные доллары, то физлица действительно снова оказались чистыми продавцами, сдав в обменники 97,2 млн долларов больше, чем они там купили. Но если смотреть на безнал, то жители страны стали чистыми покупателями, выкупив 117,6 млн безналичных долларов больше, чем продали. В общем же, если взять эти цифры операций с валютой, то белорусы суммарно купили валюты на 20,4 млн долларов. Это случается довольно редко. Обычно меньше валюты белорусы меняют разве что в декабре, когда получают большую зарплату.

- Валютный рынок в марте преподнес сюрпризы, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Если посмотреть на ситуацию в целом, все было неплохо. На рынке наблюдались чистые продажи валюты, что позволило Нацбанку покупать валюту для пополнения резервов. Но если чаще всего у нас чистыми продавцами валюты выступали физлица, а чистыми покупателями - субъекты хозяйствования, то на этот раз все было наоборот. Субъекты хозяйствования в марте продали 155,4 млн долларов, а физлица неожиданно купили 20,4 млн долларов. Этому можно порадоваться. Последние несколько лет население было чистым продавцом валюты. Доходы снижались, и, чтобы вести привычный уровень жизни, приходилось продавать имеющуюся валюту. Но в течение последних двух лет восстанавливались средние зарплаты и реальные доходы, и население смогло жить с текущих доходов, не залезая в свои валютные заначки. Этому поспособствовал и рост зарплат в конце прошлого года, а может, еще и недавнее снижение курса доллара. Нельзя утверждать, что теперь население регулярно будет чистым покупателем валюты, но это серьезный звоночек для властей. Если и дальше повышать зарплаты в отрыве от роста производительности труда, то население начнет оказывать давление на валютный рынок. А субъекты хозяйствования в марте продали 155,4 млн долларов и так же неожиданно оказались чистыми продавцами.

КСТАТИ

Из года в год суммы покупки и продажи валюты тоже падают. Для сравнения: за 2018 год белорусы продали банкам 1,738 млрд долларов. Это на 21% меньше, чем в 2017 году (тогда продажа была 2,2 млрд долларов) и на 27% меньше, чем в 2016 году (2,4 млрд долларов).