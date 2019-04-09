В Минске три ложных минирования за неделю. Как вести себя во время эвакуации из торговых центров?

Утром 9 апреля людей эвакуировали из торгового центра Dana Mall . А вечером 6 апреля в милицию поступил звонок: неизвестный сообщил, что торговый центр «Галерея» в Минске заминирован. Всех посетителей эвакуировали, на место прибыли саперы, милиция, МЧС, Следственный комитет – но сообщение оказалось ложным. А неделей раньше в милицию сообщили о заминировании вокзала и ТЦ «Галилео» и «Замок» - информация тоже не подтвердилась. Уголовные дела сейчас расследует СК, о том, что подозреваемых нашли, в ведомстве не сообщали. «Комсомолка» задала 5 вопросов о ситуации, которую активно обсуждают минчане.

1. Как вести себя, если в торговом центре объявили эвакуацию? Я сижу на фудкорте, вещи в камере хранения – куда бежать?

- Главное правило – не паниковать, - говорит официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. - Забудьте о вещах и выходите из здания, иначе вы можете потерять драгоценное время и пострадать. А если тревога ложная – ничего не случится, если вы заберете вещи после того, как здание проверят.

2. Мне делают маникюр, сын в детском центре – и тут сотрудники просят всех выйти из здания. Первым делом мне нужно бежать за ребенком?

- Как бы это грубо ни звучало, вам нужно идти на улицу и ждать своего сына там, - продолжает Ольга Мельченко. - Если ребенок в детском центре, он находится под ответственностью людей, которые там работают. Их обязанность - вывести детей на улицу, пересчитать и доложить об этом представителю администрации. Если вы вышли на улицу, а ребенка нет – сообщайте об этом, указав, в каком месте может быть ваш сын.

3. По данным СК, случай в «Галерее» - 13-е ложное минирование с начала года. Таких шутников находят?

- Ни один случай не проходит без участия следственных органов, - говорит официальный представитель СК РБ Сергей Кабакович. - Недавно в Витебске задержали телефонного минера: 4 апреля он сообщил милиции, что в одном из магазинов – бомба. Мужчина был пьян и уже привлекался к ответственности за похожие преступления. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, он также компенсирует затраты, которые понесли оперативные службы.

Кстати, уголовная ответственность по этой статье наступает с 14 лет. Но бывает, что люди действуют из-за рубежа, и найти их сложнее.

4. Два случая за неделю – это пугает, хоть тревога и ложная. Может быть, лучше пока не появляться в местах массового скопления людей?

Реальной опасности в этих ситуациях не было, значит, нет поводов для беспокойства, говорят наши эксперты. Главное, что нужно помнить, если вы оказались в такой ситуации - четко следовать рекомендациям оперативных служб.

5. Может, правоохранители так отрабатывают эвакуацию перед Европейскими играми?

В СК подчеркивают: возбуждено уголовное дело, идут поиски подозреваемого.