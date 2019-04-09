«Прошу, чтобы не лили грязь на моего сына». Верховный суд рассматривает апелляцию по делу о гибели Коржича

9 апреля в Верховном суде рассматривают апелляцию по делу о гибели рядового Александра Коржича. Жалобы на приговор подала и потерпевшая, и обвиняемые.

В клетке - обвиняемые Евгений Барановский и Егор Скуратович, Антона Вяжевича в суде нет. На процесс из Пинска приехала и мама Александра Коржича, Светлана Николаевна. Женщина долго общается с журналистами, говорит, что хочет добиться справедливости. Она считает, что наказание сержантам назначили слишком мягкое. По ее словам, приговор не соответствует тяжести преступления и его последствиям.

Светлана Николаевна общается с журналистами.Алеся ДОБЫШ, Микита НЕДАВЕРКОВ

В своей апелляционной жалобе женщина просит назначить Барановскому 12 лет лишения свободы, Вяжевичу - 11 лет, Скуратовичу - 8 лет лишения свободы. Адвокаты же просят отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. Защитник в своей апелляционной жалобе указал, что не установлена связь между тем, что делали сержанты, и самоубийством Коржича.

«Я просто стоял рядом, ничего противоправного не совершал»

- Прошу вас заметить, высокий суд, что отношения к Коржичу я никакого не имею, - отметил Егор Скуратович. - Было два эпизода установлено: якобы я стоял рядом, пока другой сержант отдавал приказ отжиматься. Я просто стоял рядом. Больше ничего противоправного против него не совершал. В первый раз потерпевшая была согласна с приговором и никаких претензий к нам не имела, а потом подала апелляцию. Но ни одного убедительного аргумента не привела.

Светлана Николаевна долго общается с журналистами, говорит, что хочет добиться справедливостиФото: Алеся ДОБЫШ

Евгений Барановский тоже считает необоснованной жалобу Светланы Коржич.

Адвокат Вяжевича выступает с эмоциональной речью: по ее словам, подзащитный Антон Вяжевич не делал ничего такого, что могло бы толкнуть Коржича к суициду.

- Несколько преувеличено значение действий всех обвиняемых. Указано, что якобы от них Коржич испытал нравственные страдания. Кто это и когда установил? Потерпевших около 60, но они говорили, что нравственных страданий не испытывали. Никто не обращался в милицию, к родственникам - 60 человек молчат. Честно говоря, были и более вопиющие случаи, чем по отношению к Коржичу.

Следующей выступает потерпевшая Светлана Коржич. Она еще раз озвучивает свое недовольство тем, что в суде не допросили начальника медроты Екатерину Чумак, которая уехала из страны, и не привлекли к ответственности бывшего начальника учебного центра в Печах Константина Чернецкого.

По словам прокурора, вина обвиняемых полностью доказана.Фото: Алеся ДОБЫШ

- Я потеряла единственного сына. Я родила его в 30 лет, имея два высших образования и хорошую материальную базу, я могла позволить себе покупать для него все самое лучшее. Если адвокаты первые подали жалобу, я подала встречное заявление. Я вас очень попрошу, чтобы не лили грязь на моего сына, что он якобы страдал соматоформной дисфункцией. Это не психическое заболевание, это состояние организма.

По словам прокурора, вина обвиняемых полностью доказана.

СУТЬ ВОПРОСА

Напомним, 5 ноября 23-летнего Евгения Барановского, 22-летнего Антона Вяжевича и 20-летнего Егора Скуратовича признали виновными в получении взяток и превышении служебных полномочий, которое привело к самоубийству Коржича, и приговорили к срокам лишения свободы: Барановского к 9 годам в колонии усиленного режима, Вяжевича - к 7 годам, Скуратовича - к 6 годам. Сержанты категорически отрицали свою вину в том, что их действия привели к самоубийству солдата.

Суд по этому делу начался 8 августа. За несколько месяцев на процессе выступили десятки потерпевших солдат и свидетелей. Они подробно рассказывали о том, как платили деньги за пользование телефонами, покупали сержантам продукты за разрешение сходить в магазин, отжимались после отбоя, получали удары по шее за неправильную окантовку прически.

Обвиняемые сержанты не отрицали, что такое в армии действительно происходило. Но, как отметил сержант Барановский, не они создали эту систему. Так же со своими подчиненными поступали и офицеры - 19 октября старшего лейтенанта Суковенко и прапорщика Вирбала осудили на 6 и 4 года лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий.

Трагедия в армии произошла осенью 2017 года. 26 сентября Александр Коржич после выписки из медроты должен был вернуться в часть. Но он пропал из поля зрения своих сослуживцев и командиров на 7 дней. А 3 октября сержант Заяц нашел его повешенным в подвале медроты - небольшом помещении, напоминающим вентиляционную шахту. Ноги Коржича были связаны шнурком, на голове надета майка. Мама солдата не согласилась с тем, что это самоубийство. Женщина обратилась к местным журналистам, затем об истории написали все крупные СМИ. Информация об этом инциденте дошла и до президента. Он поручил допустить Светлану Коржич к следственным действиям.