Лукашенко опять о выборах в Украине: А что, актер не может быть президентом?

9 апреля во время рабочей поездки в Логойский район Александр Лукашенко прокомментировал бурную реакцию с различных сторон по поводу его заявлений о выборах в Украине, которые он сделал накануне в интервью турецкому агентству «Анадолу». Напомним, его слова комментировали и в штабе Зеленского, и в штабе Порошенко и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

- Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, - не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь? - отметил Александр Лукашенко, его слова приводит belta.by. - Нет, он (говорят, - ред.) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг.

По словам Лукашенко, в том числе и в России Зеленского «дубасят», вспоминают ему актерскую профессию.

- А что, актер не может быть президентом? - задал вопрос Лукашенко.

И привел пример Рональда Рейгана, который избирался Президентом США. Правда, к слову, до избрания президентом США, Рейган был губернатором и имел политический опыт. У Зеленского нет опыта работы во власти.

Лукашенко обратил внимание, что в Украине принятие многих решений зависит от одобрения парламента.

- Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (президентом, - ред.) - все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили…, - сказал белорусский президент.

Напомним, 1 марта во время «Большого разговора с президентом» Лукашенко заявил, что на выборах победит ныне действующий глава Украины Петр Порошенко. Но соседей ждет второй тур выборов, в которой вышел шоумен Владимир Зеленский с 30% голосов и Петр Порошенко с 16%. Многие интересуются: придерживается ли до сих пор Александр Лукашенко своей точки зрения.

- У нас с Порошенко был когда-то общий друг - это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии, - ред.), Конституцию поменял, еще что-то - начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его, - сказал Александр Лукашенко 8 апреля. - Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа - свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать - значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Саакашвили прокомментировал высказывание Лукашенко о нем

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили отреагировал на высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко о нем.

- Дорогой господин Лукашенко, пожалуйста, не путайте что-то с пальцем. Я и Порошенко, как говорят у нас в Одессе, - это две большие разницы, и в других странах я не «скрываюсь», меня просто временно не пускают в мои страны, - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

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