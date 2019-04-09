2019-04-09T13:14:46+03:00
Минск
КП Беларусь

«Библионочь» в Минске 19 апреля: угощения от Арины Родионовны, модные показы, театр

В этот году «Библионочь» состоится в Минске 19 апреля с 19.00 до 23.00
Оксана ОСПИЩЕВА
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В этот году «Библионочь» состоится в Минске 19 апреляВ этот году «Библионочь» состоится в Минске 19 апреляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Раз в год весной в библиотеки можно прийти не только за книгами днем, но и за развлечениями и интересными проектами поздно вечером. В этом году «Библионочь» состоится в Минске 19 апреля с 19.00 до 23.00, и участие в этой необычной акции принимают восемь библиотек.

Так, Национальная библиотека Беларуси приглашает на БиблиоLIVE (увлекательные мастер-классы, модный показ, настольные игры, детская площадка, благотворительная акция, квест). Тел. для справок: (017) 293-28-81. Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси (ул. Сурганова, 15) превратится в лабораторию «Элементы жизни» (здесь творческие мастерские, выставки и квесты, кулинарные опыты, а также музыка, песни, танцы). Тел. (029) 652-80-38.

Центральная библиотека им. Я. Купалы (ул. В. Хоружей, 16) на один вечер станет почти театром. Их проект «Театр и книга» (постановки, встречи, книги, музыка, игры). Тел. (017) 242-35-81. Фундаментальная библиотека БГУ (пр. Независимости, 4) приглашает на «Библиотечную антрепризу» (перфомансы, метаморфозы от Клуба любителей художественного слова «КЛУмБа», который представит поэтический спектакль, посвященный 130-летию Анны Ахматовой и поэтам Серебряного века). Тел. (017) 209-50-37.

Научная библиотека БНТУ (ул. Я. Коласа, 16) докажет, что книга уже давно вышла за рамки обычной бумажной формы. Их проект «Книги +» - это веселые представления, мастер-класс от известного режиссера Александры Бутор, активности от литературных фан-домов, настольные игры. Тел. (033) 601-43-41.

«Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича» НАН Беларуси совместно с Республиканской научной медицинской библиотекой (ул. Казинца, 86, корп. 2) выбрали нестандартную тему «Агроусадьба приглашает...». Все нюансы узнаете на месте. Тел. (017) 212-11-61. Библиотека Белорусского государственного технологического университета (ул. Свердлова, 13а, 4-й корпус) обратится к корням, к Александру Сергеевичу Пушкину (мультики по сказкам Пушкина, мастер-классы, настольные игры, кафе «У Арины Родионовны», квест «Лукоморье»). Тел. (017) 289-15-40.

Везде вход свободный.

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