Белорусские электромобили начнут серийно выпускать в сентябре

Впервые загадочный электрический минивэн засветился на территории Объединенного института машиностроения НАН Беларуси в декабре прошлого года. Оказалось, белорусские ученые купили китайский электроминивэн Joylong IFLY EF5 - это копия Toyota Alphard, которая выпускалась с 2002 года. И со временем хотят ставить туда компоненты белорусского производства. Сейчас выяснились некоторые подробности:

- Пока в нем нет ни одной белорусской детали, - рассказала «Комсомолке» представитель российской инжиниринговой компании «АТАС Групп Рус», которая помогает белорусам с внедрением производства. - В сентябре этого года планируется начать производство этой модели на заводе «Юнисон» под Минском.

Электроминивен Joylong IFLY EF5 – это копия Toyota Alphard, которая выпускалась с 2002 года. Кадр телеканала "Беларусь 1".

Официально заявляется, что комплектующие будут выпускать белорусские предприятия. Например, электродвигатель могут делать на «Могилевлифтмаше», инвертор - на новополоцком «Измерителе», батарею - в Объединенном институте машиностроения.

- Будут ли в машине агрегаты белорусского производства - пока неизвестно, - уточнила «Комсомолке» представитель «АТАС Групп Рус». - Однако точно известно, что сваривать и красить кузова мы будем сами, то есть это будет производство полного цикла.

Официально заявляется, что агрегаты собираются выпускать белорусские предприятия.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Директор завода «Юнисон» Дмитрий Егоров не смог оперативно прокомментировать «Комсомолке» эту информацию, сославшись на занятость.

Напомним, именно на заводе «Юнисон» в Обчаке в конце 90-х собирали автомобили Ford, потом перешли на грузовые микроавтобусы Lublin, иранские седаны Samand, китайские Zotye, американские Chevrolet и Cadillac Escalade, европейские Opel, Peugeot и Citroen. Сборку называют отверточной - это когда к нам привозят уже готовые кузова, покрашенные, с салонами и стеклами, затем вставляют готовый мотор, радиатор, прикручивают детали подвески и колеса, бампер и фары. Автомобиль made in Belarus готов!

Но теперь все иначе: рядом построили два огромных цеха, один для сварки кузовов, второй - для окраски. И теперь тут готовы приступить к производству полного цикла - как на заводе Geely под Жодино. Планируют выпускать две модели китайских паркетников: Zotye T600 и Zotye Coupa. А по последней информации, еще и электрические минивэны Joylong IFLY EF5.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как продается первый белорусский электромобиль - малютка Zotye E200?

Эту машину показали публике в феврале прошлого года. Двухместная малютка Zotye E200 внешне брат-близнец немецкого Smart. Машина настолько маленькая, что водитель и пассажир сидят практически на задних колесах, а в багажник влезет максимум два пакета из супермаркета.

Двухместная малютка Zotye E200 внешне - брат-близнец немецкого Smart.

Собирать машину отверточным методом на «Юнисоне» хотели уже с мая прошлого года. Планы были грандиозные: уже в 2018 году хотели собрать и продать 3 тысячи таких машин. Планы оказались лишь мечтами:

- За все время мы собрали 20 машин, продали только один экземпляр - государство купило машину к «Дожинкам» и подарило ее в больницу в Ивье, - рассказал «Комсомолке» представитель завода «Юнисон». Как удалось узнать «Комсомолке», автомобиль оплатили за счет гранта Глобального экологического фонда. Больше покупателей на эту модель не нашлось. Ведь ее цена - 37 тысяч рублей (а изначально машина стоила на 7 тысяч дороже).

В феврале прошлого года презентовали еще одну модель - электрический седан Zotye Z500EV. Однако сейчас выяснилось: от сборки в Беларуси этой модели решили отказаться.

От сборки в Беларуси электрических седанов Zotye Z500EV решили отказаться.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

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