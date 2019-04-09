2019-04-09T15:20:58+03:00
Минск
КП Беларусь

«Планы по посадкам деревьев пересмотрены в сторону увеличения». Власти собираются озеленить город

Уже высадили 25 тысяч деревьев и 40 тысяч кустарников. Столицу будут озеленять весь апрель
Ольга ШИЛАК
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С 2019 в столице уже высадили 25 тыс. деревьев и 40 тыс. кустарниковС 2019 в столице уже высадили 25 тыс. деревьев и 40 тыс. кустарниковФото: Павел МАРТИНЧИК
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В этом году к вопросу высадки деревьев и цветов в Минске подошли по-особенному, ведь не за горами II Европейские игры.

- Наш город принимает много гостей, участников спортивных соревнований, также в этом году юбилей со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Нам не должно быть стыдно. С начала года «Минскзеленстроем» было высажено 12 тысяч деревьев, 20 тысяч кустарников, запланировано еще 20 тысяч кустарников, - говорит руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова. - Запланировано 56 акций с участием населения, организаций. Это посадка семейных деревьев, закладка, посадка кустарников в честь в честь освобождения Беларуси.

Появится больше деревьев и вдоль кольцевой дороги:

- Вдоль МКАД уже высажено 451 дерево и 17 тысяч кустарников. Идет высадка растений на главных магистралях Минска - проспектах Победителей и Независимости, - добавляет Анжелика Пузанкова. - Вовсю ведется работа по подготовке посадки цветочной рассады и вертикальных конструкций, проведен тендер на закупку. Сейчас кашпо, которые будут устанавливаться на объектах, отвозятся в парниково-тепличный комбинат, там их будут доращивать до цветущего состояния. В готовом виде их будут устанавливать в мае.

Всего с начала года в городе высажено 25 тысяч деревьев, в прошлом году цифра была куда скромнее - 8 тысяч. Также в городе появилось около 40 тысяч кустарников. Работы проводили коммунальные службы, «Минскзеленстрой», общественные организации, обычные граждане.

- Планы всех районов столицы по посадкам деревьев и кустарников были пересмотрены в сторону увеличения. Самые высокие задания - во Фрунзенском и Московском районах, - уточнил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович. - По окончании месячника работ проведем выборочную проверку, как были посажены деревья и кустарники и были ли. Планируем это сделать в конце апреля - начале мая. Будет выстроена система контроля над количеством и качеством соблюдения технологий.

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