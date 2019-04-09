Коммунальники: «В каждом районе Минска есть ЖЭУ, где веники заменили пылесосами»

В марте 2019-го коммунальники решились сразу на несколько новшеств при уборке подъездов - в двух районах столицы с веников перешли на технику:

- Эксперимент с применением пылесосов проводился в двух районах Минска - Заводском и Фрунзенском. Мы увидели необходимость и эффективность работ, выполняемых данным оборудованием, - объясняет гендиректор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Юрий Кукашук. - Работу продолжаем, используем разные виды пылесосов. Качество уборки возрастает. Мы продлили эксперимент, сейчас в каждом районе есть ЖЭУ, где используется данная технология.

Еще одна новинка - периодичность уборки подъездов. Теперь в подъездах ежедневно подметают первые этажи, так как там большая проходимость.

- Такую периодичность рекомендовали применять во всех ЖЭУ. Но ради эксперимента для себя выделили 10 ЖЭУ, за которыми пристально наблюдаем, - объяснил Юрий Кукашук. - Понимаем, что потребитель, который платит за услугу 65 копеек, должен понимать, с какой периодичностью и какие виды работ в местах общего пользования нужно выполнять. Мы определились, что ежедневно убираем первый этаж - это сухое подметание. Раз в месяц подметаем и моем весь подъезд. Правильность решения подтверждает тот факт, что количество обращений на «115.бел» по данной тематике сокращается. В основном жалобы были на то, что не убран первый этаж. Это эффективно. Дальше будем развивать тему применения новых технологий. У нас запланирован Республиканский семинар по этому вопросу с Министерством ЖКХ. Подходы, которые есть в городе Минске, хотим показать республике.