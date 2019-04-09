«Комсомолке» - 25! Раздаем подарки нашим читателям

Белорусской «Комсомолке» исполняется четверть века. Когда только успели пролететь эти 25 лет - ведь, кажется, что начиналось все только вчера! Но если оглянуться и посмотреть, какой путь прошла газета, понимаешь, что существует она уже практически в других реалиях. Начиналось все с одной странички белорусских новостей, которые печатались в черно-белой «Комсомольской правде», все остальное - российские материалы. Уже давно газета печатается в цвете, а на страницах в большинстве белорусские материалы. Изменился и контент, сейчас газета стала более светской и полезной и, как нам кажется, более близкой читателям.

Когда начиналась белорусская «Комсомолка», сайта не было и в помине. Да что сайт - интернет у нас в то время был такой, что электронная почта мучительно открывалась минут десять. Сейчас сайт kp.by развивается динамично и завоевал своих поклонников и постоянных посетителей.

Мы знаем, что среди наших читателей много тех, кто был с нами с самого начала. Мы вместе взрослели, добивались успеха, смеялись и грустили.

Нам есть что вспомнить! Поэтому мы решили организовать фотоконкурс для наших читателей, который так и будет называться «Я и «Комсомолка».

Что нужно сделать, чтобы выиграть приз недели:

Прислать фото, которое будет связано с «Комсомольской правдой». Не обязательно историческое - можно сделать его специально для конкурса. Отправляйте его нам на электронный ящик kp25@phkp.by.

А мы каждую неделю будем выбирать автора самого интересного фото и вручать ему приз.

Приз этой недели биван (надувной диван). Определим победителя во вторник, 16 апреля.

Не упустите возможность получить подарок от «Комсомолки»!