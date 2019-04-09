2019-04-09T22:04:48+03:00
Дом. Семья
КП Беларусь

Выкопали в лесу сирень, а оказалось - ядовитое растение

Женщины принесли домой куст, который пропитан ядом от корней до макушки
Раиса ЮДИНА
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С виду оно очень похоже на сирень.С виду оно очень похоже на сирень.
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Приехала на выходные в деревню. Вышли с подругой в лес погулять, на цветы первые полюбоваться. И вдруг - маленький кустик сирени цветущей, буквально один стебелек. Листьев на нем нет, а цветы нежно-сиреневые есть! Мы просто ахнули от красоты такой. Правда, на сирень он только с первого взгляда похож оказался. Попытались в интернете его идентифицировать - в лесу связь плохая была. Решили такую красоту у себя во дворе посадить. Выкопали по одному кустику, а дома открыли интернет почитали - оказалось, волчье лыко принесли. Оно же волчеягодник обыкновенный и волчеягодник смертельный. Растение, в котором ядовитое все. Даже кора. А от ягод его умереть можно. Хотя при умелом использовании этим растением и лечиться можно, в народной медицине его используют. Но как представили, что чей-то ребенок попробует эти ягодки из любопытства… Нет уж, от греха подальше отнесли обратно в лес и посадили там», - рассказала читательница «Комсомолки» Марина.

- Растение на самом деле красивое, - прокомментировала Татьяна Беляева, ландшафтный дизайнер, директор компании «Агропромышленный дом». - Но если у вас есть маленькие дети, и на территорию, где будет расти куст, могут зайти посторонние, вы берете на себя ответственность за последствия. Все-таки сильно ядовитые ягоды волчьего лыка выглядят очень привлекательно. Если у вас закрытый для посторонних участок, и дети достаточно взрослые, чтобы им объяснить опасность этого растения, то проблем не вижу. И еще. Пересаживая растения из леса, имейте в виду, что многие из них растут только в определенной экосистеме и при переносе на участок чахнут и постепенно гибнут.

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