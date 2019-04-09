«Хотим вовлечь горожан в озеленение своих дворов» В Минске запустили онлайн-проект по посадке деревьев и кустарников

В Минске запустили онлайн-проект «Зеленый двор вместе»: на специальной карте показаны участки, где нужно высадить деревья или кустарники. Власти надеются с помощью этого сервиса призвать минчан проявлять инициативу, высаживать деревья и делать это организованно.

- Стоит задача сделать наш город красивее, чище, зеленее и уютнее. Одни городские власти эту задачу вряд ли выполнят, есть жесткие требования перед коммунальными службами, управлениями. Понимаем, что задача общая, - говорит зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович. - Мы хотим максимально вовлечь горожан в озеленение своих дворов. В проекте отражено много дворовых территорий, но не все. Мы нанесли места, где можно высаживать деревья, а где - только кустарники. Также там отражены все сети и коммуникации, перспективы застройки. Ведь бывает, что жители высаживают у дома дерево, а там тротуар, и это его разрушает. Наша задача - сделать так, чтобы потом не нужно было переделывать, чтобы работа не была проделана зря.

Всего участков, в которых, по мнению властей, нужно озеленить, - 365. Заходим на сайт gorod.gov.by

На карте отражены районы столицы, на некоторых участках много зеленых кружочков. Это значит, что там можно и нужно посадить дерево и кустарник. Если приблизить изображение, можно узнать конкретный адрес. Если же на участке кружочков нет - значит, там будут застраивать территорию, прокладывать сети - то есть это не лучшее место для посадки. Например, таковыми стали Петровщина, Кунцевщина, район Новинок и др.

На сайте можно выбрать место, где посадить дерево, затем нужно оставить заявку

Итак, как выбрать место, если решили посадить дерево? Попробую сама.

Нахожу на карте район - скажем, Института культуры. Нажимаю на ближайший кружочек, мне указывают даже адрес, где нужны деревья. В моем случае это ул. Жуковского, 9/1, 9/2. Затем нужно нажать на кнопку «Записаться». От меня просят имя, телефон, адрес электронной почты. Можно указать, что именно хотите посадить и когда. Затем остается только ждать, когда с вами свяжутся специалисты ЖЭУ.

На сайте видно, что заявки оставили уже 124 человека.

Если же среди участков вы не нашли адрес своего дома, отчаиваться не стоит. Вы можете в разделе «Предложения» написать свои идеи насчет озеленения конкретной территории.

Также на сайте есть памятки по технологии посадки деревьев и кустарников. Расписано подробно и что можно садить - от лип до барбариса. Некоторые посадочные материалы могут предоставить бесплатно, другие придется покупать самим.

- Есть два вида посадочных материалов: платные и бесплатные. У нас проводятся регламентные работы на линии электропередачи, там нужно вырубать, вычищать всю растительность. Там можно выбрать часть посадочного материала - как деревья, так и кустарники, - объясняет Александр Дорохович. - Они будут для жителей бесплатными. Но если житель говорит, что хочет во дворе сирень, а там ее нет, мы обязаны предложить альтернативу. У нас есть ряд питомников, садовых центров, люди могут самостоятельно посадочный материал приобрести.

«Планы по посадкам деревьев пересмотрены в сторону увеличения». Власти собираются озеленить город

Уже высадили 25 тысяч деревьев и 40 тысяч кустарников. Столицу будут озеленять весь апрель (читайте далее)