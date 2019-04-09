2019-04-09T17:50:44+03:00
Минск
КП Беларусь

«Хотим вовлечь горожан в озеленение своих дворов» В Минске запустили онлайн-проект по посадке деревьев и кустарников

Часть посадочного материала горожан попросят купить самостоятельно
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Жителям Минска предлагают помочь с озеленением городаЖителям Минска предлагают помочь с озеленением городаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

В Минске запустили онлайн-проект «Зеленый двор вместе»: на специальной карте показаны участки, где нужно высадить деревья или кустарники. Власти надеются с помощью этого сервиса призвать минчан проявлять инициативу, высаживать деревья и делать это организованно.

- Стоит задача сделать наш город красивее, чище, зеленее и уютнее. Одни городские власти эту задачу вряд ли выполнят, есть жесткие требования перед коммунальными службами, управлениями. Понимаем, что задача общая, - говорит зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович. - Мы хотим максимально вовлечь горожан в озеленение своих дворов. В проекте отражено много дворовых территорий, но не все. Мы нанесли места, где можно высаживать деревья, а где - только кустарники. Также там отражены все сети и коммуникации, перспективы застройки. Ведь бывает, что жители высаживают у дома дерево, а там тротуар, и это его разрушает. Наша задача - сделать так, чтобы потом не нужно было переделывать, чтобы работа не была проделана зря.

Всего участков, в которых, по мнению властей, нужно озеленить, - 365. Заходим на сайт gorod.gov.by

На карте отражены районы столицы, на некоторых участках много зеленых кружочков. Это значит, что там можно и нужно посадить дерево и кустарник. Если приблизить изображение, можно узнать конкретный адрес. Если же на участке кружочков нет - значит, там будут застраивать территорию, прокладывать сети - то есть это не лучшее место для посадки. Например, таковыми стали Петровщина, Кунцевщина, район Новинок и др.

На сайте можно выбрать место, где посадить дерево, затем нужно оставить заявку

На сайте можно выбрать место, где посадить дерево, затем нужно оставить заявку

Итак, как выбрать место, если решили посадить дерево? Попробую сама.

Нахожу на карте район - скажем, Института культуры. Нажимаю на ближайший кружочек, мне указывают даже адрес, где нужны деревья. В моем случае это ул. Жуковского, 9/1, 9/2. Затем нужно нажать на кнопку «Записаться». От меня просят имя, телефон, адрес электронной почты. Можно указать, что именно хотите посадить и когда. Затем остается только ждать, когда с вами свяжутся специалисты ЖЭУ.

На сайте видно, что заявки оставили уже 124 человека.

Если же среди участков вы не нашли адрес своего дома, отчаиваться не стоит. Вы можете в разделе «Предложения» написать свои идеи насчет озеленения конкретной территории.

Также на сайте есть памятки по технологии посадки деревьев и кустарников. Расписано подробно и что можно садить - от лип до барбариса. Некоторые посадочные материалы могут предоставить бесплатно, другие придется покупать самим.

- Есть два вида посадочных материалов: платные и бесплатные. У нас проводятся регламентные работы на линии электропередачи, там нужно вырубать, вычищать всю растительность. Там можно выбрать часть посадочного материала - как деревья, так и кустарники, - объясняет Александр Дорохович. - Они будут для жителей бесплатными. Но если житель говорит, что хочет во дворе сирень, а там ее нет, мы обязаны предложить альтернативу. У нас есть ряд питомников, садовых центров, люди могут самостоятельно посадочный материал приобрести.

«Планы по посадкам деревьев пересмотрены в сторону увеличения». Власти собираются озеленить город

Уже высадили 25 тысяч деревьев и 40 тысяч кустарников. Столицу будут озеленять весь апрель (читайте далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Более 200 фото Минска: Читатели «Комсомолки» искали лучший кадр со столицей
На сайте kp.by завершился седьмой и финальный тур масштабного фотоконкурса «Покажи свою Беларусь!», с нашим партнером - сетью «Зеленая аптека» - читатели выбрали лучшие кадры, сделанные в Минске
Огромные бургеры и меню для любителей ЗОЖ: новый фаст-фуд ресторан Carl’s Jr. открылся в Минске
30 марта в Минске открылся новый фастфуд-ресторан легендарной бургерной сети Carl`s Jr. После первого уикенда работы мы готовы рассказать, чем новое заведение вас точно удивит
Как сейчас выглядят единственный в Беларуси кинотеатр IMAX, аттракцион свободного падения и каток на крыше
«Комсомолка» раньше других побывала внутри торгово-развлекательного центра Palazzo и посмотрела, чем будет удивлять посетителей этот огромный долгострой [фото, видео]
Новости 24
Мальчик-аутист во второй раз потерялся в Минске
Румас представил правительству нового вице-премьера
По телевизору не показали, но розыгрыш призов от «Евроопт» состоялся!
Курс валют в Беларуси 9 апреля: доллар дешевеет, российский рубль растет
Минлесхоз: На «Неделе леса» посадим более 20 миллионов деревьев
«Высадил пассажира, а сам пустился наутек»: видео погони ГАИ за мотоциклистом в Гомельском районе
За репост клипа Rammstein гродненцу грозит 4 года лишения свободы
Нашли вора, похитившего в столичном аэропорту часы у посла
Минчанка сняла на видео, как военные спасали ежика
На минские пляжи привезут первоклассный песок к лету
Смотрите розыгрыш 115-го тура игры «Удача в придачу!» в интернете! Трансляции на ОНТ не будет
Житель Витебска вынес из магазина бутылку виски за $450
Зарплаты медработников к 1 мая увеличатся на 10 - 42 рубля
Водитель в Гродно сбил девочку, потом положил ее в авто и повез в больницу
В Волковыске автомобиль въехал в людей на остановке. Над водителем пытались учинить самосуд
Сегодня в Минске вдруг начали отключать отопление
Александр Лукашенко - аграриям: Все, дурница должна быть закончена
Минчанин попросил "Ягуар" у друга, чтобы похвастаться перед девушкой. Но не удержался и продал его