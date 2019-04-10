Ударит ли по урожаю сухая весна?

- Деревья посадили, а дождей все нет и нет, - волнуются дачники. - А скоро уже и огороды засаживать. Не останемся ли мы без урожая из-за сухой погоды?

В Белгидромете подтвердили, что дождей в Беларуси не было уже практически две недели, только 7 апреля они прошли в Брестской области, а 8 и 9 - по востоку страны, но небольшие. В Минске последний раз дождик моросил 26 марта. Увы, в ближайшие дни рассчитывать на осадки тоже не приходится.

Однако специалисты уверены, что большой проблемы для растений в этом нет:

- Посадками в открытый грунт заниматься еще рано, а с многолетними растениями на участках ничего не случится, потому что это еще не засуха, - говорит Татьяна Беляева, директор компании «Аграрно-Промышленый Дом». - Надо учитывать, что не так давно сошел снег, и земля пропитана талой водой, да и температуры сейчас не такие высокие, как летом. Многое зависит еще и от участка: если он солнечный, а почва песчаная, которая не держит влагу, то растения нужно поливать. Но не так часто, как в жаркую погоду.

В Институте плодоводства тоже считают, что серьезных причин для беспокойства пока нет:

- Конечно, длительное отсутствие влаги не пойдет на пользу молодым деревьям, но если вы выбрали качественные саженцы, высадили в правильный грунт и хорошо полили при посадке, то проблем не будет. А у старых деревьев хорошо развита корневая система, и они берут влагу из более глубоких слоев почвы, - говорит замдиректора по инновационной работе Виталий Васеха.

- Если дождей не будет и дальше, это может отразиться на количестве и качестве урожая?

- Если дождей не будет до начала мая, можно говорить о снижении урожайности, особенно если деревья растут на легких почвах. Поэтому раз в неделю молодые деревья и ягодные культуры желательно поливать. Кстати, я заметил, что такая сухая погода весной у нас повторяется уже не первый год.

Когда же все-таки ждать дождей? Если верить долгосрочному прогнозу на сайте gismeteo.by, в Минске они начнутся после 21 апреля и зарядят до конца месяца. А на сайте accuweather.com осадки обещают только с 25 апреля.