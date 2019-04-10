2019-04-10T16:58:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Подробности трагедии в Кричеве, где утонула воспитательница детсада: «Наталья боялась допросов»

В конце марта в Кричеве задержали заведующую детсада, где работала погибшая женщина
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Воспитатель-логопед детсада Наталья утонула в реке СожВоспитатель-логопед детсада Наталья утонула в реке СожФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Напомним, 40-летняя воспитательница детского сада Наталья, жительница Кричева, утонула в Соже. Дома она оставила предсмертную записку. Сегодня, в среду, ее похоронили.

Как говорят в детском саду, Наталья очень боялась допросов, которые начались после задержания начальницы. В конце марта была задержана заведующая яслей-садом №19. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 426 УК РБ (Превышение власти или служебных полномочий). Сейчас она находится под стражей.

- Наталья говорила, что должна быть очная ставка с ней. Начальницу она боялась. Если честно, все ее боялись. Потому что это был очень высокомерный человек. Она всегда разговаривала на повышенных тонах. Чувствовала себя королевой. Если она пришла на работу в плохом настроении, то день был катастрофой, - говорит одна из сотрудниц детского сада. - В ее подчинении было больше 50 человек.

Между собой мы жаловались друг другу на ее поведение. Она говорила: «Я неприкасаемая». Рассказывала про депутата. Задержание стало для нее неожиданностью.

По словам коллеги, Наталья все принимала близко к сердцу. И если она что-то не правильно сделала, тряслась. Боялась крика начальницы.

- Наталья после допроса изменилась, стала закрытой. Знаю, что ее успокаивали, психолог наш с ней разговаривал. Но разговоров о самоубийстве у нее не было. Отец Натальи сильно болен - парализован. Каждое утро она приходила к нему, занималась с ним, процедуры проводила. И потом на работу шла. Но в одно утро она не пришла, и мать тревогу забила, после чего пропала… Сейчас отец Натальи в больнице.

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