Наталья Пальчевская: Я так любила, что и помыслить не могла, что причина холода - другая женщина

Знаменитый экс-капитан футбольной сборной Беларуси Сергей Штанюк и гимнастка Наталья Пальчевская были вместе 13 лет. Родили сына, построили дом, создали кофейный бизнес. Он вкладывал в раскрутку жены в шоу-бизнесе, реализовывая ее мечту. Их семье завидовали многие - отношения казались идеальными.

Почти два года, как Наталья Пальчевская и Сергей Штанюк не вместе, год назад супруги развелись.

- Наташа, было ощущение, что ты по жизни этакая принцесса - карьерный взлет, муж-красавец, который добивался, пылинки сдувал. А потом, как в плохой сказке - все закончилось в один день?

- Да, жизнь была похожа на сказку, я прожила 13 счастливых лет, 11 из них мы были женаты. Мир рухнул в одно мгновение. Ответа на «почему?» у меня до сих пор нет. Те ответы, которые я слышала от своего уже бывшего супруга – это несерьезно, из-за таких вещей не расстаются.

Возможно, это была месть богов - слишком все у нас было хорошо. Я настолько была в нем уверена - и не потому, что думала, что это я такая нереальная, а потому что была уверена, что это он такой нереальный.

Человек с идеальной репутацией, а оказалось - обычный, со своими мужскими слабостями. Если бы я понимала, что он не супергерой, а такой же грешный, как остальные, наверное, была бы более внимательной к каким-то вещам. Но моя же любовь меня и долбанула. Я настолько любила и доверяла, что даже помыслить не могла, что причина холода - другая женщина.

- Если бы я понимала, что он не супергерой, а такой же грешный, как остальные, наверное, была бы более внимательной к каким-то вещам. Фото: Александр КОНОТОП.

«Мне приснился сон, что муж мне изменяет»

- Бес попутать может кого угодно, вопрос как ты эту ситуацию решаешь. Дорожишь и пытаешься открутить, либо плывешь по течению. В какой-то момент он начал искать причины – не в себе, во мне. Естественно, он их нашел, не бывает в семье все гладко, хотя мне казалось, что это про нас.

Самое смешное, что незадолго до того, как я обо всем узнала, мне приснился сон, что муж мне изменяет, и во сне я эту женщину знала. В итоге так и получилось - через три месяца все открылось, сон стал явью. Это было так больно во сне, но в реальности это оказалось намного страшнее.

Хотя после того сна я отмахнулась - это не про нас! Человек все время дома, в семье, в отпуск всегда вместе, в командировки не ездил… Для меня он был всем - мы вместе с моих 19 лет, до него и жизни-то не было, только спорт. Возможно, с рождением ребенка ему показалось, что в наших отношениях что-то изменилось, и он уже не получал того внимания, которое было раньше. Как я понимаю, надлом произошел именно тогда...

Наш последний общий год был сложным. Человек настолько ушел в себя, стал чужим, я видела, что что-то происходит, но не могла понять что. У меня самой была депрессия, странное состояние…

- Ситуация, про которую потом говорят «Ой, да не уводила я его – он уже давно не жил с женой – невозможно разрушить то, чего нет»?

- Возможно, так и говорит сейчас своим подругам, но это точно не про нас. Мне рассказывали, что существует много методов воздействия на человека – от психологического до более сильного. Кто-то посмеется, но только я видела глаза самого родного человека в момент разрыва.

Было очень много боли – и у меня, и у него. И я не верю в такую любовь, которая у него сейчас. Кто-то скажет – конечно, не порадуешься его счастью. Но на чужом несчастье своего счастья не построишь – его невозможно взрастить на ненависти, боли и предательстве.

- Его причины для расставания, которые ты назвала несерьезными – не хватало тепла и уюта?

- Даже не это, а типа не варила борщ – а там варят. Хотя это не так – и варила, и старалась, но не всегда хватало времени и сил на это.

- Во время очередной ссоры я в лоб задала вопрос про другую женщину, понимая, что это бред и быть такого не может. И услышала «да»... Фото: личный архив.

- Говорят, порой мужчины приходят к тому, что нужна не красивая или успешная Барби, а простая теплая женщина, которая поймет, приголубит, котлет нажарит…

- Я никогда не была Барби, это был образ. Дома я была мамой, женой, когда надо - кухаркой, когда надо - доктором.

Мне так странно слушать: «Видимо, ты чего-то ему недодавала. А там чего-то дали больше». Согласна, я обычная женщина со своими недостатками.

Когда мы разошлись, сын был маленький, только исполнилось пять лет. В такой ситуации любовница всегда на шаг впереди - потому что она обо мне знает, а я о ней нет. И так удобно быть распрекрасной, такой шелково-нарядной в чулочках жарить котлеты. А дома – маленький ребенок, усталость, быт…

Но, зная, кого ты уводишь и у кого – зачем потом говорить, что не хотела разбивать семью? Так чего ты такая распрекрасная Васю с завода себе не нашла? Принца захотела чужого? И столько лет тихонько сидела и ждала, пока все рухнет?

- Почему – «столько лет»?

- Во время очередной ссоры я в лоб задала вопрос про другую женщину, понимая, что это бред и быть такого не может. И услышала «да». Эта женщина работала у нас в кофейне, варила кофе… Было больно еще и потому, что человек, который влез в твои отношения, все про тебя знал - чем ты дышишь, что недавно родила ребенка. В тот момент на меня будто упал потолок, бетонная плита.

Никогда не думала, что душевные страдания приносят такую физическую боль. Если бы эта женщина знала, через что мне и моему сыну пришлось пройти, пережила бы нашу адскую боль - она бы даже не подошла к моему мужу…

Но я ни о чем не жалею, все, что происходит, дается нам для чего-то. Эта ситуация сделала меня другой - мудрее и сильнее. И даже после всего, что случилось, не могу сказать, что Сергей плохой, ни разу не испытала к нему ненависти. Человек поддался своим страстям и проиграл в этой войне.

«В моей голове была только одна мысль: простить и сохранить»

- Не думаешь, что не только рождение ребенка, но и твое увлечение шоу-бизнесом могло повлиять на разлад в семье? Песни, клипы, презентации, а муж-волшебник, казалось, всегда будет рядом?

- Сейчас я понимаю, что, если бы мне тогда сказали «не делай этого, чтобы сохранить», я бы отказалась от каких-то вещей. Но рядом был человек, для которого семья - это святое. Он это транслировал всегда. Очень хочется здесь съязвить: «Только какая семья по счету?» Теперь я знаю, что когда люди расходятся, всплывает куча претензий, которые копятся годами, но почему-то не высказываются. Главной нашей ошибкой, с его стороны, было молчание. Я всегда думала, что у нас диалог, а оказалось, что говорила только я.

- Самое смешное, что незадолго до того, как я обо всем узнала, мне приснился сон, что муж мне изменяет, и во сне я эту женщину знала. Фото: личный архив.

- Когда потолок рухнул, не возникло мысли бороться?

- Я боролась за свою семью. Это момент, когда ты падаешь на самое дно, теряешь себя как личность. Но в моей голове была только одна мысль: простить и сохранить. И я прямо ему об этом сказала. Хотя это вообще не про меня - и он не ожидал такой реакции. Это было в том числе ради ребенка - Матвей очень эмоционально зависит от отца и безумно его любит. Сергей тоже. И я все время думала: зачем все это было нужно, если вот же оно – счастье…

Возможно, он надеялся, что я вышвырну его вещи, и он вздохнет с облегчением. Честно скажу - в тот момент его раздумий я чуть не умерла: я никому не рассказала, даже маме, думая, что скоро все закончится, он поймет, что семья - главное.

Мы были очень близкими людьми, когда это произошло, я сама себе удивлялась, как мы разговаривали об этом, сидя рядом. У меня не было сил даже кричать, это было так тихо и спокойно, как на похоронах. Особенное состояние, когда ты понимаешь, что перед тобой сидит человек, который для тебя всё, и он уже не твой…

У нас не получилось сохранить семью, и начался адский период принятия ситуации. Но вначале непринятия…

- Ты не пыталась с ней поговорить?

- О чем? Да и зачем? Я увидела целенаправленную циничную работу, женщину, которая добилась своей цели. Молодец, поздравляю. Но что придется отдать за это?..

Когда она меня увидела, мы случайно встретились в ресторане, она бежала от меня, летела. О чем это говорит: о том, что женщина в себе уверена и права? Я только спросила: «Будешь всю жизнь от меня бегать?..»

- Как ты сказала сыну?

- Вначале говорила про папины командировки, потом перестала… У Матвея до сих пор вся тумбочка в наших счастливых фотографиях, он сказал прямо: «Мам, это моя комната, и здесь будет так». Мы с Сергеем минимально продолжаем общаться, пытаясь сохранить этот тонкий мир ради сына. Это очень непросто, в такие моменты очень хочется спросить у мужчин: «Зачем вы на алтарь своих страстей бросаете беззаветно вас любящих?» Видя слезы ребенка, день за днем, он садился в машину и уезжал…

«Я видела пустую кровать, и начинались жуткие панические атаки»

- Антидепрессанты, которые в то время назначил врач, я отменила через 10 дней, понимая, что это уже не я. Находясь в такой боли, ты либо сходишь с ума, либо спиваешься, либо испытываешь то, чего с тобой никогда не происходило. В моей ситуации это было духовное перерождение, вера сейчас часть моей жизни. Физическая боль была такой, что я перестала есть и спать. При росте 169 сантиметров похудела до 41 килограмма.

У меня с детства был синдром отличницы, всегда хотела самых правильных вещей - дом, семья, дети. А тут бабах - и пепелище. Просыпалась ночью, видела пустую кровать - и начинались жуткие панические атаки.

Заходила в гардеробную, понимала, что там нет его вещей, и падала.

Во время очередного срыва приехала «скорая», доктор посмотрел на меня и сказал: «Ты в кого себя превратила? Из-за мужика так убиваешься? Пускай идет! Если сейчас не возьмешь себя в руки - через три недели готовь красивый памятник. А последнюю неделю проведешь в дурке…»

Я очень благодарна ему за жесткость. Ситуация была жуткая. Перед разводом умерла наша собака, которую мы купили после знакомства, и которая прожила с нами все наши 13 лет.

У нее появилась опухоль, и она выгрызла ее, истекая кровью. В какой-то момент я поняла, что это я - животное приняло на себя мою боль. Не только животное, но, когда заболела мама, я осознала, что все, что со мной случилось, - это не самое страшное…

Я благодарна родным и друзьям за то, что не оставляли меня одну, вытягивали. Был период, когда я пыталась заглушить боль, отвлечься - встречи с подругами, концерты, вечеринки. Возвращаясь, выла, понимая, что это все не мое.

Потом сказала себе: «Стоп - что ты пытаешься заглушить? Боль? Заглушить свою любовь, которую взращивала столько лет? Это невозможно, с этим надо смириться: да, ты его любишь, но пройдет время, и это притупится. Вечером надо лечь спать, сказать себе спасибо за то, что ты прожила этот день.

Прожила так, как получилось - коряво, со слезами, но завтра будет немножко легче». Легче было не всегда. Но спасение именно в таких механических действиях. Я начала читать духовную литературу, каждый день ходила в церковь, к психологу. И был важный посыл, который в итоге тоже помог очнуться: «Не бойся потерять того, кто не побоялся потерять тебя».

С главным тренером национальной команды по художественной гимнастике Ириной Лепарской и экс-гимнасткой Светланой Гришиной-Рудаловой. Фото: личный архив.

«Не песни надо было петь, а борщи варить!»

- Он, как джентльмен, ушел с одним чемоданом?

- Не с одним, но поступил честно, в плане финансов у меня претензий нет. Завершил все достойно.

- Сейчас начнут говорить, что муж за свою футбольную карьеру все заработал, а ты забрала...

- Уже говорят. Как говорят, что «не песни надо было петь, а борщи варить! И была бы сейчас у мужа за пазухой». Пускай говорят - мне все равно. Песни я пела для того, чтобы мой муж мной гордился, а он, видимо, этого не понял. Я не отказалась от своей мечты, не стала затворницей, поняла, что элементарные вещи и есть самые важные: когда ты можешь просто есть, спать, улыбаться. По сути у меня сегодня есть все для счастливой жизни.

- У меня сегодня есть все для счастливой жизни... Фото: Александр КОНОТОП.

- В чем сейчас состоит твоя жизнь?

- Помимо воспитания сына - он оканчивает первый класс - занимаюсь кофейнями - бизнесом, часть которого досталась после развода. Вникаю, мне нравится, но не хватает творческой составляющей. Про шоу-бизнес пока не думаю, но пережитая ситуация открыла передо мной другие двери. После благотворительного мастер-класса по гимнастике родилась идея создать школу гимнастики. Люди спрашивали: «А можно записаться? Мы бы хотели у вас заниматься».

После мастер-класса по гимнастике Наташа решила открыть собственную школу. Фото: личный архив.

Это не будет классическая гимнастика или шейпинг, это будет моя личная разработка, место, где я смогу дарить свою позитивную энергию, делиться опытом.

Помимо эмоционального момента я еще посажу на шпагат и подкачаю попу (улыбается). Ведь когда женщина начинает уметь определенные вещи - она себя по-другому ощущает. Меняется походка, восприятие себя.

К сожалению, нашим женщинам навязывается много комплексов, они пытаются с кем-то соперничать, гонятся за красотой, улучшают тело, но, как показал мой личный пережитый опыт, все это иногда мужчине становится абсолютно не нужно.

- Песни я пела для того, чтобы мой муж мной гордился, а он, видимо, этого не понял... Фото: Александр КОНОТОП.

ДОСЬЕ «КП»

Наталья Пальчевская, 34 года, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. Многократный призер этапов Кубка мира, чемпионата мира и Европы в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Певица выступала в шоу-бизнесе под псевдонимом Таша. Разведена, сын Матвей.

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