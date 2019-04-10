velcom | A1 запустил под крышей «Минск-Арены» сеть 5G

Вчера, 9 апреля, на конькобежном стадионе столичной «Минск-Арены» открылась ежегодная IT-выставка TIBO-2019. Более ста компаний из 16 стран демонстрируют свои последние новинки и достижения. Одно из центральных мест в экспозиции занимает стенд компании velcom, которая со вчерашнего дня официально имеет двойное название velcom | A1. «Комсомолка» заглянула на стенд и посмотрела, чем удивляет компания, которая теперь носит статус не просто мобильного оператора, а провайдера информационно-телекоммуникационных и контент-услуг.

«Беларусь имеет шансы одной из первых начать полноценную коммерческую эксплуатацию сети 5G»

Самое интересное: в Беларуси показали в действии новейшую сеть передачи данных 5G. Технология совершенно новая: первая такая коммерческая сеть запустилась буквально на днях - 3 апреля - в Южной Корее. В прошлую пятницу там же начали принимать предзаказы на первые смартфоны с поддержкой 5G. Технология 5G позволит развивать скорость загрузки на уровне 20 Гбит/с в сети мобильной связи с минимальными задержками - всего 4 миллисекунды. Таким образом, мобильная сеть пятого поколения может быть использована для Ultra HD-видеозвонков, быстрой беспроводной передачи потокового видео сверхвысокой четкости, виртуальных трансляций, а также различных решений, связанных с интернетом вещей.

С помощью такого промышленного роутера компания velcom | A1 демонстрирует прием сигнала сети 5G.

- Технология 5G активно тестируется по всему миру, в том числе в A1 Telekom Austria Group. Беларусь имеет шансы войти в число стран, которые одними из первых начнут полноценную коммерческую эксплуатацию нового поколения передачи данных, - рассказал замдиректора компании velcom | A1 Кристиан Лаке. - С ее помощью быстро развивающиеся технологии - такие как беспилотные автомобили, интернет вещей или виртуальная реальность - уже совсем скоро смогут войти в нашу повседневную жизнь.

Сеть 5G компания velcom | A1 развернула в зале конькобежного стадиона «Минск-Арены», а ее возможности продемонстрировала на примере трансляции видео.

За событиями форума можно следить в режиме прямой трансляции с панорамной камеры на большом экране в качестве UltraHD или с помощью подключенных к камере VR-очков. При этом передача данных осуществляется через 5G NR - базовую станцию пятого поколения, размещенную под крышей многофункционального комплекса «Минск-Арена».

В обновленном v-banking станут доступны бесконтактные платежи

Также компании velcom | A1 показала новые возможности v-banking. Напомним, это мобильное приложение, с помощью которого можно удобно и безопасно управлять всеми своими банковскими картами, даже если они от разных банков, оплачивать услуги и товары, легко и быстро переводить деньги с карты на карту. Кстати, пользоваться приложением могут абоненты всех мобильных операторов Беларуси.

В обновленном v-banking станут доступны бесконтактные платежи.

Новая функция v-banking - бесконтактные платежи. Теперь с помощью виртуальной карты v-banking можно будет совершать бесконтактные платежи везде, где есть терминал с поддержкой соответствующей функции. Кроме того, если прежде держатели виртуальной карты могли использовать ее для расчета в интернете, то совсем скоро она сможет заменить традиционную пластиковую банковскую карту при оплате любых покупок через терминалы с поддержкой Visa payWave. Для того чтобы оплатить покупку, достаточно будет просто поднести к терминалу смартфон.

И на десерт: пользователи приложения v-banking совсем скоро смогут оплачивать топливо на заправках «Белоруснефти», не выходя из машины. Новая функция позволяет найти ближайшую заправочную станцию, убедиться в наличии необходимого вида топлива и оплатить его со смартфона, без необходимости обращаться к кассиру. Примечательно, что это можно будет сделать даже в том случае, если на банковской карточке, привязанной к приложению, не осталось денег - используя «v-кошелек» с денежным лимитом до 100 рублей.

- Новая функция начнет работу в ближайшее время, - рассказали «Комсомолке» представители компании velcom | A1. - Со старта будет доступно около 170 заправок «Белоруснефти» в стране. Но их количество будет постоянно увеличиваться.

С 8 апреля компания velcom официально имеет двойное название velcom | A1.

Познакомиться с новейшими достижениями компании velcom | A1 может любой желающий - выставка TIBO-2019 проходит до 12 апреля.

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