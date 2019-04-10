2019-04-10T13:31:49+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси на 27% подорожала пшенка и на 25% говядина

А между тем реальные доходы населения снизились на 14%, отмечают в Федерации профсоюзов
Диана ВОЛЫНЕЦ
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В Беларуси подорожали говядина и сыры, пшено и другие крупыВ Беларуси подорожали говядина и сыры, пшено и другие крупыФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Беларуси подорожали говядина и сыры, пшено и другие крупы, а также картофель, свекла, капуста и ржаной хлеб. Если за I квартал 2019 года цены на говядину и сыры увеличились на 10%, то уже в начале апреля их стоимость поднялась на 25% и 20% соответственно. Также на начало месяца на 27% подорожало и пшено, удвоилась цена на капусту.

Как отметила зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, если подорожание капусты больше связано с неурожаем прошлого года, то увеличение цен на говядину прежде всего произошло из-за закрытия некоторых рынков сбыта, в том числе и российского. Так, Беларусь теперь не может поставлять в Россию говядину на кости.

- В самое ближайшее время совместно с МАРТ мы собираемся провести заседание круглого стола по этим вопросам. Если у нас проблемы со сбытом за рубежом, это не должно отражаться на жителях страны, это не должно быть за счет наших кошельков, - уверена Елена Манкевич.

А вот то, что реальные денежные доходы населения снизились на 14%, ФПБ связывает с сезонностью.

- Традиционно доходы населения перед Новым годом выше, чем первые несколько месяцев после него.

В целом ФПБ считает, что ситуация в Беларуси стабильная и резкого скачка цен не наблюдается. Но особого внимания требуют депрессивные районы Витебской и Могилевской областей с низким уровнем доходов. Для решения проблем планируется создать правительственную рабочую группу, которая будет регулировать состояние цен и зарплат в этих регионах.

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