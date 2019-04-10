МВФ ухудшил прогноз для экономики Беларуси почти в два раза. Чем это нам грозит?

Международный валютный фонд ухудшил экономический прогноз для нашей страны: если в октябре прошлого года специалисты фонда предполагали, что темп прироста ВВП в 2019-м будет 3,1%, то в апрельском докладе уже фигурирует цифра всего 1,8%. Через год, в 2020 году, ВВП Беларуси должен вырасти на 2,2%.

- Осенний прогноз МВФ о росте ВВП на 3,1% был излишне оптимистичным, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Оправдать его можно тем, что МВФ - большая бюрократическая организация, и ее прогноз долго готовится и не учитывал замедление темпов роста нашей экономики из месяца в месяц в прошлом году, а также отказ России в компенсации налогового маневра. Новая оценка совпадает с большинством прогнозов роста ВВП для Беларуси, международные организации и эксперты оценивают его в промежутке 1,5-2,5%. Это не сильно отличается от белорусского прогноза роста на 2,1%, который использовался при составлении бюджета, и эта цифра похожа на правду.

Эксперты МВФ отмечают, что во всем мире экономика переживает не лучшее время, и Беларусь не исключение. Прогноз роста мировой экономики в 2019 году упал на 0,4 процентного пункта - до 3,3%. Виноваты торговые войны США, Брексит и многие другие факторы.

- Беларусь – это не какое-то плохое исключение, мы попали в список к абсолютному большинству стран, которым снизили прогнозы по темпам роста экономики. Одна из немногих стран, которой прогноз улучшили, – это Китай, с 6,2% до 6,3%, - обнадеживает Вадим Иосуб.

В 2019 году дефицит баланса текущего счета (проще говоря, сколько денег в страну пришло и сколько из нее ушло) в Беларуси вырастет до 4% от ВВП, а в 2020 году будет на уровне прошлого года - 2,3%.

А вот прогноз по инфляции в Беларуси стал более оптимистичным. Раньше ставка была на 5,5%, теперь - на 5%. По прогнозам, эту цифру мы не превысим ни в этом, ни в следующем году.

Напомним, в ноябре специалисты МВФ приезжали в Беларусь, чтобы оценить экономическую ситуацию. Вердикт был такой: наша экономика первые девять месяцев 2018 года стабильно восстанавливалась. Реальный ВВП вырос на 3,7%, но дальше он будет замедляться и по прогнозам к 2023 году достигнет 2%. Экономическому росту извне способствовали повышение спроса и цен на нефть (хотя строительство АЭС его немного замедлило), а осторожная денежная и кредитная политика Нацбанка позволила удерживать инфляцию на исторически низком уровне - 5% и при этом быстро повышать зарплаты.