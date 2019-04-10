Молодая картошка из Азербайджана по 6,5 рубля за кило, греческая клубника по 8 и черемша по полтора

Будний день и не особо хорошая погода не отпугивают покупателей Комаровского рынка - даже в рабочее время тут довольно оживленно.

На Комаровке покупателей хватает.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧЕРЕМШУ ПОКУПАЮТ, ТАК КАК «ВИТАМИН ЖЫВЫ, ЗДАРОВЫ»

В начале рынка продают черемшу по рублю-полтора за пучок. Узнаем, не нарвали ли ее незаконным способом в лесу. Пожилая продавщица по имени Александра показывает нам сертификат на продажу черемши, лука и укропа.

Александра говорит, что люди черемшу покупают, так как «витамин жывы, здаровы».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Выращиваю черемшу в деревне в Узденском районе: кладу торф на гряду, потому что она любит кислую почву. Сначала председатель сельсовета сам смотрит и проверяет, только тогда подписывает справку, - делится женщина.

Александра говорит, что люди черемшу покупают, так как «витамин жывы, здаровы». Кстати, женщина по совместительству еще и преподает в университете и очень смущается, что ее могут увидеть студенты.

- Вот трэба ж мне было на вас тут нарвацца, - сетует продавщица.

Молодая картошка из Азербайджана по 6 рублей 50 копеек за килограмм.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- 18 рублей за картошку! Да ну ее! - доносится возмущенный возглас пожилого мужчины. Решаем узнать, что за картошка стоит так дорого. Оказывается, это молодая картошка из Азербайджана по 6 рублей 50 копеек за килограмм. И три кило такой «бульбы» как раз и обходится рублей за двадцать.

- Никто ее не берет, для белорусского покупателя это очень дорого, - жалуется продавщица.

То ли дело наша белорусская прошлогодняя за 60 - 80 копеек! А некоторые сорта выглядят так, словно они нового урожая.

Наша белорусская прошлогодняя картошка за 60 - 80 копеек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Цены на капусту тоже не особо радуют. Из-за неурожая прошлого года они взлетели практически вдвое. Так, например, старая белорусская капуста стоит 2 рубля 29 копеек, а за кило ранней тепличной вы отдадите рубля три. Также на рынке продают капусту из Македонии по 3,5 рубля.

Старая белорусская капуста стоит 2 рубля 29 копеек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В среднем цена на капусту 3 рубля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

БОЛЬШЕ НАШИХ ПОМИДОРОВ ПОЯВИТСЯ НЕДЕЛИ ЧЕРЕЗ ДВЕ

- Помидоры - сладенькие, взвесить вам? Не обижу, не переживайте! - предлагает женщина-продавец какой-то бабульке.

Белорусских сортов томатов сейчас не особо много, в основном из ждановичских теплиц - за 4 рубля 90 копеек и 5 рублей 50 копеек. Говорят, больше наших помидоров появится недели через две. А пока покупатели выбирают между украинскими, польскими, испанскими и турецкими за 5 - 7 рублей.

Белорусские помидоры продают из ждановичских теплиц.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Диана и Андрей пришли на рынок вместе с двумя детьми. Живут они рядом и обычно берут на Комаровке фрукты-овощи.

- Сейчас вот покупаем помидоры, а потом пойдем за мясом. За клубникой сюда приходим. Недавно покупали греческую, и хотя за килограмм отдали 6 рублей, но она оказалась такой вкусной! - делятся супруги.

Пока покупатели выбирают между украинскими, польскими, испанскими и турецкими за 5 - 7 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Находим ту самую хваленую греческую клубнику. В основном килограмм ягод стоит рублей 8, но можно найти подешевле и купить лоток этак рубля за четыре.

- Есть свои клиенты, которые даже летом ее покупают. По вкусу она не уступает белорусской. Пока что распродается небольшой объем, по 30 - 20 килограмм, - делится продавец.

По вкусу греческая клубника не уступает белорусской.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И тут очередная покупательница просит ей взвесить лоток ягод.

Белорусские огурцы продают по 3 рубля 50 копеек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

С огурцами ситуация получше, чем с помидорами - белорусских сортов гораздо больше и стоят они 3,5 рубля.

Спрашиваем у симпатичной девушки-продавца, почем у нее зелень.

- Пучок шпината - 2 рубля, петрушка, лучок - по рублю. А редиска - два с половиной.

Порадовали нас на Комаровке и цены на яблоки - самые дешевые мы нашли за 60 копеек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, порадовали нас на Комаровке и цены на яблоки - самые дешевые мы нашли за 60 копеек!