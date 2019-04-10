В Беларуси к интернету подключают коров, мусорные баки и «БелАЗы»

9 апреля в «Минск-Арене» открылась ежегодная IT-выставка TIBO-2019, более ста компаний из 16 стран демонстрируют свои достижения. В этом году в центре внимания - сети 5G, «интернет вещи», финансовые технологии, облачные услуги, цифровое сельское хозяйство.

Первый домашний роутер для сетей 5G: стоит больше $1000 и жарит, как электрокамин!

Сразу два оператора впервые в Беларуси продемонстрировали действующие сети 5G. Даже сеть предыдущего поколения 4G (LTE) пока покрывает только 5% территории страны, но компании уже думают о будущем. Технология новая, первая такая коммерческая сеть запустилась буквально 3 апреля в Южной Корее, на днях там начали принимать предзаказы на первые смартфоны с поддержкой 5G - Samsung Galaxy S10 5G стоит от $1231 до $1366.

Технология 5G позволит развивать скорость загрузки до 20 Гбит/с с минимальными задержками - всего 4 миллисекунды, может быть использована для Ultra HD-видеозвонков, быстрой беспроводной передачи потокового видео сверхвысокой четкости, виртуальных трансляций.

Так выглядит базовая станция сети 5G.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Компания velcom, которая с 8 апреля официально имеет двойное название velcom | A1, повесила базовую станцию производства ZTE под купол «Минск-Арены». И с помощью промышленного роутера, подключенного к сети 5G, транслирует поток из 16 цифровых телеканалов в высочайшем разрешении 4K, плюс в онлайне передает картинку со специальной камеры, которая имеет обзор в 360 градусов.

С помощью такого промышленного роутера компания velcom | A1 демонстрирует прием сигнала сети 5G.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Инфраструктурный оператор «Белорусские облачные технологии», который работает под брендом beCloud, использовал базовую станцию, установленную на соседнем здании. Сигнал от нее принимают домашним 5G-роутером - чуть ли не единственным в стране!

- Приложите к нему руку, и вы поймете, что такое 5G, - интригует представитель компании. Из недр цилиндрического прибора, похожего на большую беспроводную колонку, дует поток теплого воздуха. - Представляете, насколько мощны вычислительные процессы, происходящие внутри?

Так выглядит один из первых в Беларуси домашних 5G-модемов/роутеров.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Кстати, сам роутер стоит не менее $1000, и даже в продвинутых странах без дотаций со стороны операторов связи не обойдется. В любом случае сети 5G появятся в Беларуси не раньше чем в следующем году.

А еще BeCloud решил подключить к сети 5G самосвал «БелАЗ». Для чего? Будут тестировать сеть в режиме беспилотного управления самосвалом. На заводе установят две базовые станции, и, когда оборудование внедрят, управлять огромным «БелАЗом» можно будет через смартфон. Показать готовое решение хотят в этом году.

В самолетах «Белавиа» появится интернет?

BeCloud также привез в Беларусь разработку от Nokia - сеть Air2Ground для связи самолетов с интернетом через сети LTE.

Так работает сеть Air2Ground, которая доставляет интернет в самолеты.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Суть простая: интернет в самолет может попадать или сверху со спутников или снизу с земли, - объясняют специалисты. - Первый вариант дороже. Nokia предлагает второй вариант: базовые станции стоят на земле и «смотрят» в небо. Оборудование дешевле и проще, а значит - интернет в самолете доступнее. Сейчас сеть Air2Ground работает по всей Европе, в переговорах находятся США, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Индия, Китай и Саудовская Аравия. В планах развития на 2019 - 2020 годы значатся Беларусь, Украина, Россия и Турция.

Карта покрытия сети Air2Ground.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

К «интернету вещей» подключили мусорные баки в Серебрянке

Еще одна модная тема - «интернет вещей», то есть связь с ним в автомобилях, холодильниках и даже утюгах. К интернету подключили даже коров! Год назад в Ждановичах 8 буренок снабдили датчиками, которые через интернет передавали данные о состоянии животных в дата-центр. Получается эдакая смарт-ферма! Получил ли развитие проект?

Такая СМС приходит животноводу, когда корова готова к спариванию.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Проект продолжается, но другие хозяйства обзаводиться умной системой не спешат, - рассказала «Комсомолке» менеджер IoT-проектов компании МТС Зоряна Семененко. - Зато теперь у нас есть новый проект: умный сбор мусора!

С десяток мусорных баков в столичной Серебрянке компания оборудовала специальными датчиками, которые фиксируют наполняемость баков.

Такие датчики уже установили на некоторых мусорных баках в Серебрянке.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Датчики работают и в жару, и в холод, не боятся воды и пыли, а на одной батарейке работают 5 лет, - рассказала Зоряна Семененко. - Все данные стекаются к нам, мы их накапливаем, анализируем и выходе формируем для мусоровозов оптимальный путевой лист.

Карта "умных" мусорных баков в Серебрянке.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Мгновенный онлайн-кредит: без справок и поручителей, под 25% годовых

Ряд компаний представляют финансовые инструменты для бизнеса и простых пользователей. velcom | A1 показала обновленный v-banking. Напомним, это приложение для управления картами, даже если они от разных банков, для оплаты и перевода денег.

velcom | A1 показала обновленный v-banking.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

А МТС представляет пластиковую карту, счет которой совмещен с балансом номера мобильного телефона. Кстати, с помощью этой карты можно взять кредит без похода в банк: прямо в смартфоне заполнить небольшую анкету, дождаться проверки (обещают пару минут) - и деньги у вас.

МТС представляет пластиковую карту, счет которой совмещен с балансом номера мобильного телефона.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

На что же может пригодиться такой кредит? Например, на покупку флагманского смартфона Huawei P30 Pro, который также впервые показали белорусам. Яркий, стильный, мощный аппарат - его уже называют чуть ли не лучшим смартфоном 2019 года. Он умеет снимать почти в полной темноте и обладает 30-кратным цифровым зумом. Правда, цена на новинку - больше двух средних зарплат по стране - 2300 рублей.