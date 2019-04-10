Мужчину, тело которого нашли в декабре искусанным и обескровленным, загрызло неизвестное животное

51-летнего Глеба К. нашли мертвым еще 4 декабря в деревне СоколянкаТолочинского района. Тяжкие телесные повреждения и массивная кровопотеря – так определили эксперты причину его смерти. По тому, как была изорвана его одежда и обувь, предположили, что на мужчину могли напасть одно или несколько животных.

- Установить, какое именно животное убило человека, не удалось, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. – В ходе проверки следователи не установили факта совершения каких-либо противоправных действий в отношении погибшего.

Местные жители сразу выдвинули две версии: одна, что это был медведь-шатун. В толочинских лесах этой зимой как раз видели медведя, который по каким-то причинам не залег в спячку. Лесники даже фотографировали его следы. Встреча с медведем-шатуном для человека очень опасна.

- Нет, это точно не медведь, косолапый грызет по-другому, - считает Владимир Бубен, руководитель Толочинской районной организации БООР. – Но около Соколянки диких животных, в том числе и хищников много. Из Березинского заповедника, который всего в 40 километрах, в местные леса приходят волки, рыси и медведи. Правда, случаев нападения на людей мы пока не регистрировали.

Поговаривали также, что мужчину могли загрызть бойцовые собаки.

- В Соколянке прописано несколько человек, но все они живут в других местах. Некоторые дома используют под дачу, - рассказали в Толочинском сельском совете. – В один из таких домов наследники пустили мужчину, который занимался разведением бойцовых собак. Еще до того, как погиб Глеб К., нам поступали жалобы, что собаки бегают по деревне и могут броситься на проходящие мимо машины. Их владельца даже вызывали на совет профилактики, беседовали и объясняли, что за собаками нужно следить. Сейчас он из Соколянки уехал.

Погибший мужчина работал у местного предпринимателя, присматривал за лошадьми. По рассказам знакомых, был спокойным, трудолюбивым, но сильно выпивал.

После трагедии работники сельсовета провели с жителями близлежащих деревень беседы – и о правилах содержания домашних питомцев, и о том, как нужно себя вести при встрече с дикими животными.

КСТАТИ

Весной прошлого года в Витебском районе двое выпивших мужчин встретили на деревенской улице медведя. Одному из них медведь лизнул лицо, а второго едва не загрыз – мужчина решил с ним обняться.