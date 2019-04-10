План Зеленского: Прекращение войны, борьба с коррупцией и подъем экономики

О «горячей десятке» планов и решений Зеленского стало известно порталу Ліга.net после разговора с представителями штаба кандидата. В разговоре участвовали идеолог предвыборной кампании Руслан Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Даниил Гетманцев.

Итак, что предпримет Владимир Зеленский?

1. Пригласит Великобританию и США в нормандский формат

Для достижения этой цели команда Зеленского готовит визиты к Ангеле Меркль, Эмманюэлю Макрону и Дональду Трампу. Также президент Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров.

С ЛНР и ДНР переговоров не будет. Кроме того, Зеленский не заинтересован в услугах Виктора Медведчука как посредника и планирует вывести его из любых переговоров с Россией.

2. Устранит конкуренцию между Минобороны и Генштабом

Конкретики по этому вопросу не прозвучало. В штабе кандидата сослались на то, что здесь затрагиваются интересы военных, поэтому подробностей того, как будет решена эта задача, никто не узнает ни до, ни после выборов.

3. Назначит честных судей Высшего антикоррупционного суда

Зеленский доверяет результатам конкурса, который был проведен при участии международных экспертов.

4. Предложит Верховной Раде принять закон о медиации

Зеленский считает, что у человека должен быть выбор: идти в суд или использовать систему альтернативных способов решения споров.

5. Внесет в Раду экономический блок законопроектов

Пятипроцентная налоговая амнистия, налог на выведенный капитал и Служба финансовых расследований. Зеленский хочет, чтобы амнистия стартовала с 2020 года. Законопроект готов, но показать его команда не захотела.

Одновременно Зеленский попросит Раду ратифицировать конвенцию MCAA о международном обмене налоговой информацией - это позволит автоматически узнавать о счетах и компаниях граждан за границей.

6. Внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ

Фамилии тех, кого Зеленский намерен предложить на эти ключевые для государства посты, кандидат собирается озвучить до 19 апреля. Переговоры, заявляют в команде, проведены, но называть фамилии не хотят, чтобы не было проблем у кандидатов или противодействия конкурентов. Называют как пример ситуацию с Сергеем Кривоносом, которому Зеленский якобы предлагал должность начальника Генштаба, но, узнав об этом, его перехватил действующий президент. Напомним, Кривонос принял предложение Порошенко стать замсекретаря СНБО (Совет национальной безопасности и обороны).

Пресс-служба Зеленского просит не доверять инсайдерской информации, никаких кадровых решений еще не принято.

7. Зеленский попросит Раду принять пакет законопроектов о народовластии

Тоже не показали. Говорят, законопроекты еще пишутся. Идея - урегулировать общенациональные и местные референдумы и узаконить народные петиции; процедура отзыва нардепов; процедура импичмента президента.

8. Проведет аудит государства

Владимир Зеленский создаст при президенте консультативный орган из экспертов, в том числе международных, которые проведут аудит в течение трех-четырех месяцев. Цель аудита - чтобы новый президент, опираясь на цифры и факты, понял, что на самом деле происходит в стране, что было сделано, что было сделано не так и так далее.

9. Внедрит «секретный план» для Рады

Поскольку большинство решений невозможны без Верховной Рады, Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами. А если сотрудничества не получится, обещают внедрить другие варианты, «которые многих удивят». Никаких деталей будущих удивительных форматов работы с депутатами собеседники издания не привели.

10. Реформирует Администрацию президента

Зеленский собирается обновить АП и убрать так называемых кураторов. По мнению его команды, АП должна выполнять две функции: канцелярии и органа, который «нарабатывает новые идеи и дает толчок».