«Вызвали в милицию по поводу порноклипа. Потом пояснили, что речь про Rammstein»

В нелепую ситуацию попал 25-летний гродненец. Его вызвали в милицию из-за видеоролика, которым он поделился на своей странице «ВКонтакте». Это было в 2014 году - Андрей добавил в свои видеозаписи клип скандальной немецкой группы Rammstein на песню Pussy.

- Мне вдруг позвонили, вызвали в милицию и сказали, что по поводу порноклипа. Я не понял сразу, о чем речь! Потом пояснили, что речь про клип группы «Раммштайн». Я и не помнил уже, что у меня на страничке он есть. Не уверен даже, смотрел ли его, - рассказывает Андрей, которому теперь вменяют распространение порно.

Где Rammstein, там скандал. Фото: скриншот клипа, vimeo.com

Отдел культурологических экспертиз Госкомитета судебных экспертиз признал этот ролик запрещенным из-за порнографических сцен. Андрея сразу попросили удалить клип. Теперь его ждут допросы и, вероятно, суд. Молодой человек надеется выйти из этой ситуации с наименьшими потерями.

- Этот клип был в открытом доступе, я же нашел его «ВКонтакте». Почему администрация соцсети его не заблокировала, если это порно? - задается вопросом гродненец. - Мне приходится оправдываться. У мамы на работе все спрашивают: «Как могло получиться, что сын распространял порно?» Никто не обращает внимания на то, что это клип популярной немецкой группы. Это очень неприятно.

Впрочем, знакомые парня говорят, что правоохранители интересовались им неспроста. Мол, он был в поле зрения совсем по другому вопросу, а претензии к клипу - только повод его прижучить.

Теперь его обвиняют по ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса за изготовление и распространение порнографии. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет.

Скандальный клип на песню Pussy группа Rammstein презентовала в 2009 году на порносайте. Это полная версия, в ней действительно есть порнографические сцены, которые снимались с участием дублеров. На YouTube размещена приличная, цензурированная версия.

НА ЗАМЕТКУ

В Беларуси к распространению порнографии могут приравнять даже лайк и репост в соцсетях, если запрещенные для публичного просмотра видео или картинки мог увидеть кто-то еще, кроме пользователя.

Кадр из клипа на песню Deutschland, из-за которого группа подверглась критике.

КСТАТИ

Напомним, в 2010 году Rammstein выступал в свежепостроенной «Минск-Арене», и это выступление стало причиной целой дискуссий. Общественный совет по нравственности во главе с писателем Николаем Чергинцом настаивал на предварительном просмотре концертной программы, обвиняя немецких музыкантов в пропаганде насилия, порнографии, жестокости и нацизма. Минкультуры даже запросило у организаторов материалы концертной программы. Организаторы заверили чиновников, что концерт состоится «в соответствии с законодательством Беларуси», и на его проведение дали добро.

А недавно, впервые за 10 лет, Rammstein выпустили клип – это ролик на сингл из одноименного альбома Deutschland. И опять не обошлось без скандала. В этом видео есть неоднозначный эпизод с повешением узников концлагеря. В соцсетях ходили слухи, что некоторые сцены снимались в Беларуси, но это лишь домыслы фанатов.

А вот что правда - так это то, что группа частично записывала новый альбом в Минске. Для одной из композиций привлекался хор и оркестр Белтелерадиокомпании. В Минск, не особо привлекая к себе внимание, на пару дней приезжали музыканты группы. Выход альбома запланирован 17 мая этого года.