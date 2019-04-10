Айтишник из Парка высоких технологий несмотря на льготы платит почти в 5 раз больше налогов, чем обычный работник

Парк высоких технологий был создан в 2005 году, тогда же в нем начал действовать специальный налоговый режим. Компании-резиденты ПВТ освобождаются от корпоративных налогов, их работники платят подоходный налог по ставке 9%, а не 13%, а взносы в Фонд соцзащиты - не с полных зарплат, а с сумм, равных средней зарплате по стране. Такие льготы многих удивляют. Мало того что зарплаты айтишников в четыре раза выше средних (в феврале это выглядело как 4072 руб. 50 коп. против 977 руб. 60 коп.), так еще и налогов с них берут меньше!

Специалисты Исследовательского центра ИПМ решили изучить, насколько сильно пополняют бюджет страны айтишники.

В прошлом году, по оценкам экспертов, резиденты ПВТ и их сотрудники за счет своих налогов пополнили бюджет на 587 млн рублей (это почти 280 млн долларов). По сравнению с 2017 годом, эта сумма в долларовом эквиваленте выросла на 52,6%! А на каждого работника таким образом пришлось 14 513 руб. 50 коп. налогов.

Учитывать нужно не только прямые налоги (скажем, тот же подоходный), но и косвенные. Это НДС и акцизы, спрятанные в цене товаров, которые мы покупаем в магазинах.

- Средний работник компаний-резидентов ПВТ в 2017 году платил в 4,62 раза больше подоходного налога, в 4,8 раза больше НДС и в 5,49 раз больше акцизов, чем средний работник в экономике, в то время как средняя заработная плата в компаниях ПВТ превышала среднюю зарплату по стране в 4,95 раза, - констатируют эксперты Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик и Глеб Шиманович, авторы исследования «Оценка вклада ПВТ в бюджет Беларуси». Получается, даже несмотря на сниженные ставки, айтишники за счет высоких зарплат перечисляют в бюджет в несколько раз больше, чем средние работники.

В прошлом году в силу вступил знаменитый «цифровой декрет», который ввел для резидентов ПВТ новые льготы: упростил проведение валютных операций, наем иностранных работников и так далее. Благодаря декрету выручка резидентов Парка выросла, а значит, выросли и налоги, которые они платят.

- Положительный эффект от принятия декрета №8 проявился в существенном увеличении в 2018 году налоговых платежей в расчете на одного работника - на 10,5% в реальном выражении, - говорят авторы исследования.

Эксперты подчеркивают: не нужно предполагать, на сколько мог бы пополниться бюджет, если бы айтишники платили налоги по полной ставке. Не исключено, что без этих льгот бюджет, наоборот, получил бы меньше денег.

- Многие белорусские IT-компании сменили бы налоговую юрисдикцию или вернулись в серую зону, а часть сотрудников с семьями уехали бы из страны. Вместо дополнительных налогов бюджет получил бы существенное снижение налоговой базы и падение налоговых поступлений, - считают Александр Чубрик и Глеб Шиманович. - Чтобы оценить глубину падения, в качестве среднесрочного ориентира подошел бы уровень налоговых поступлений от IT-сектора до создания ПВТ. Даже если попытки изменения условий функционирования ПВТ (повышение ставок налогов) будут иметь небольшой краткосрочный эффект в виде увеличения налоговых поступлений, он очень быстро станет отрицательным и будет сопровождаться такими негативными последствиями для страны как репутационные издержки и отток наиболее квалифицированных кадров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Каждое седьмое новое рабочее место появилось в IT-компании

Еще один плюс налоговых льгот - то, что компании-резиденты ПВТ активно создают новые рабочие места и удерживают в стране квалифицированных работников. За 2018 год число резидентов Парка выросло с 192 до 454, а количество их сотрудников - с 31 000 до почти 46 000.

- В 2018 году резидентами ПВТ было создано 14,5% от всех новых рабочих мест в стране. Уровень оплаты труда программистов Парка сопоставим с зарплатами в европейских столицах, что позволило остановить отток из страны высококвалифицированной рабочей силы, - отмечают эксперты ИПМ.

При этом новые рабочие места в IT-компаниях косвенно влияют и на рабочие места в других сферах.

- Благодаря специальному налоговому и правовому режиму в стране появился чрезвычайно быстро растущий кластер экономики и верхушка среднего класса с высоким уровнем потребления, способствующие созданию рабочих мест в других секторах экономики: от бытовых услуг и общественного питания до строительства, образования, медицины, деловых и финансовых услуг и других, - объясняют Александр Чубрик и Глеб Шиманович.