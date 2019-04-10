16 тысяч минчан получили тунеядские жировки

В Едином расчетно-справочном центре Минска посчитали, что 16 394 горожанина оплатили в марте полную стоимость горячей воды. Это люди, которые находятся в базе не занятых в экономике, проще говоря - считаются тунеядцами и при этом владеют жильем.

Напомним, платить по полной за подогрев воды неработающие белорусы должны были с января 2019-го, но власти делали отсрочку. В жировках за январь коммунальники лишь указывали, что люди оказались в базе не занятых в экономике - такие извещения получили 17 589 минчан. К началу марта 1195 человек из них доказали, что трудоустроены или находятся в сложной жизненной ситуации, и их исключили из базы. Они будут платить за воду, как и раньше, по субсидируемому тарифу.

Ощутима ли разница в тарифах и оплате? В Едином расчетно-справочном центре Минска это объяснили на примере февральской жировки семьи из трех человек, где собственник - безработный, а другие члены семьи трудоустроены. По их подсчетам, расход тепловой энергии на подогрев 1 куб. м за февраль - 0,046113 Гкал, а расход горячей воды в квартире - примерно 14,4 куб. м, то есть по 4,8 куб. м на каждого зарегистрированного. Считаем. Для тунеядца применят полный тариф - 88,99 руб., в результате он должен за воду 19,70 руб. Тариф для его работающего родственника будет в пять раз ниже (16,9 руб.), то есть с него высчитают всего 3,75 руб. Разница - почти 16 рублей!