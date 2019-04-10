Гвардиола ужасно проводит гостевые матчи Лиги чемпионов

Первые матчи ¼ финала Лиги чемпионов получились диаметрально противоположными по итоговому результату. «Ливерпуль» ожидаемо обыграл «Порту» (2:0). «Тоттенхэм» одолел «Манчестер Сити» (1:0). Это не сенсация, но сюрприз. У него есть несколько деталей.

1. Удручающая серия Гвардиолы продолжается

Кажется, «МанСити» бьет рекорды результативности в Англии и уверенно выступает на всех фронтах. Пеп Гвардиола - олицетворение прогрессивного футбола. Но за общим впечатлением теряется факт: Гвардиола выиграл только 6 из 27 гостевых матчей в плей-офф Лиги чемпионов. Поражение от «Тоттенхэма» уже 8-е в гостях в первом матче плей-офф ЛЧ. И всего дважды его команды после осечки выигрывали по сумме двух игр. Тревожно? Пока Пеп виду не подает.

- Это не лучший результат, но в прошлом году он был еще хуже (0:3 в гостях от «Ливерпуля», общий счет серии - 1:5. - Ред.). 0:1 иногда лучше, чем 0:0, потому что ты точно знаешь, что должен сделать. Возможно, пересмотрев игру, я поменяю мнение, но мне кажется, что мы играли хорошо, - сказал Гвардиола.

2. Льорис в 2019-м не пропускает с пенальти

Французского вратаря «Тоттенхэма» раньше не назвали бы специалистом по отражению 11-метровых. В начале сезона он с «точки» пропустил в пяти случаях из пяти (два в Лиге наций, три - в АПЛ). Но в этом году он что-то поменял. В феврале отбил пенальти от Варди, в марте - от Обамеянга и во вторник - от Агуэро. Это был один из ключевых моментов матча: если бы «Сити» на 11-й минуте повел в счете, была бы другая игра.

3. «Сити» плохо играет с английскими клубами в еврокубках

Для «горожан» это пятое поражение в пяти еврокубковых матчах против английских команд. Любопытно, что «Тоттенхэм» лишь во второй раз обыграл «Сити» в 17 последних матчах (11 поражений, 4 ничьих).

4. Решающий мяч забил главный холостяк футбола

Для корейца Сон Хын Мина существуют только тренировки, игры и здоровый образ жизни. Все заложил отец, который был футболистом, а потом стал тренером. Сон в Лондоне живет с родителями и даже не собирается жениться, пока не завершит карьеру.

Сон Хын Мин. Фото: twitter.com/ChampionsLeague

- Согласен с отцом. Когда ты женат, семья выходит на первый план, жена и дети, только потом футбол. Мне важно, чтобы, пока я играю на топ-уровне, футбол оставался главным. После окончания карьеры, ну или там в 33 - 34 года, у тебя по-прежнему впереди долгая семейная жизнь, - сказал 26-летний Сон.

5. Кейн снова травмировался

Лидер атак «шпор» получил травму связок левого голеностопа в середине января и вернулся в строй в конце февраля. В игре с «Сити» он был заменен в начале второго тайма, а стадион покидал на костях - снова левый голеностоп. Почеттино допустил, что Кейн пропустит остаток сезона.

За последние четыре сезона Кейн дважды становился лучшим бомбардиром АПЛ и дважды занимал вторую строчку.

КСТАТИ

«Тоттенхэм» лучший в Европе по прибыли

Подсчеты показали, что в прошлом сезоне лондонский клуб стал самым прибыльным клубом всего европейского футбола – 139 миллионов фунтов до вычета налогов (после налогов – 113). Секрет в том, что коммерческие соглашения принесли на 43% больше денег (было 76 млн фунтов – стало 109). Контракт с титульным спонсором AIA продлен до 2022 года (сумма выросла с 16 млн фунтов в год до 35). Under Armour платит в два раза больше, чем Nike (30 млн вместо 15). Сказалось и то, что «Тоттенхэм» стал вторым клубом АПЛ по средней посещаемости после «Манчестер Юнайтед». После переезда на собственный стадион этот показатель еще вырастет. Показательно, что «Тоттенхэм» на зарплаты тратит 39% доходов, это лучший показатель в АПЛ.