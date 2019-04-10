«В СИЗО я задумался, от чего мои проблемы»: прокурор для сына российского олигарха Шарыго просит 3,5 года тюрьмы

Поддержать 24-летнего сына Александра в суде приехал сам бизнесмен Константин Шарыго с супругой. Вместе с ними и девушка, вместе с которой молодой человек в декабре 2018 попал в передрягу на границе. Защищают его два адвоката.

Процесс начался 9 апреля. Александра Шарыго обвиняют в хранении наркотиков и перевозке их через границу. Дело рассматривает суд Московского района Бреста.

Парня задержали в пункте таможенного оформления «Варшавский мост» в Бресте. Он возвращался из Евросоюза, и в его машине, а также в личных вещах таможенники нашли гашишное масло и марихуану. Масло лежало в чемодане, «травка» - в подлокотнике автомобиля, на нее среагировала служебная собака. Плюс ко всему Шарыго-младший был за рулем в нетрезвом состоянии. Как выяснилось, оно было «вызвано употреблением наркотических средств». Медицинское освидетельствование показало 0,56 промилле.

- Только не фотографируйте, нельзя фотографировать! - перед судебными прениями во второй день слушаний обратился к корреспонденту «Комсомолки» Константин Шарыго. В начале процесса обвиняемый просил сделать суд закрытым, но судья отклонила ходатайство.

Отец заметно нервничал - вздыхал, часто менял позу, грыз ногти. Шарыго-младший выглядел более спокойным.

НЕ ЗНАЛ, ЧТО В РОССИИ И БЕЛАРУСИ РАЗНЫЕ ЗАКОНЫ

Гособвинитель, представитель транспортной прокуратуры Бреста, в судебных прениях был краток. Его речь заняла меньше 5 минут.

- Прошу назначить Шарыго Александру наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, - огласил прокурор.

Кроме этого, гособвинитель предложил конфисковать дорогой «Мерседес» Шарыго, на котором он пересекал границу.

- Высокий суд, вам предстоит решить судьбу молодого человека, который нигде себя в своей жизни не запятнал, впервые привлекается к уголовной ответственности. На мой взгляд, обвиняемый, как никто другой, заслуживает снисхождения. Это мизерное количество наркотика (0,0044 грамма. - Ред.), которое он перемещал через границу и хранил, израсходовано в ходе экспертиз. Понятно, что он вез это только для себя, - выступает в суде адвокат.

Защитник Шарыго также обратил внимание суда на то, что молодой человек не знал, что в Беларуси и России разные законы. В России уголовная ответственность за хранение или перевозку гашиша или каннабиса предусмотрена только для объема от 2 грамм. В ином случае можно отделаться штрафом.

- Много случаев, я это знаю из своей практики, когда иностранцы и россияне в частности, обобщают нормы законодательства. В силу того, что у нас такая замечательная дружба между политиками. У нас единое таможенное пространство - это особенно людей сбивает с толку. Единый таможенный союз существует на территории наших государств, но это не значит, что унифицировано законодательство, - оправдывает Александра адвокат.

РОДИТЕЛИ ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ

Оба адвоката в прениях ссылались на статью 70 Уголовного кодекса, которая позволяет назначить более мягкое наказание, чем предусматривает обвинение. Это возможно при наличии исключительных обстоятельств. Наказание по статье 328/1 - от 3 до 7 лет лишения свободы. Адвокаты же настаивали, что можно обойтись штрафом. В виде исключительных обстоятельств назвали признание вины, наличие малолетнего ребенка и проблемы со здоровьем.

- Эта статья протягивает руку помощи человеку, впервые оступившемуся в жизни, чтобы дать ему шанс, - говорит защитник.

Родители Шарыго открыли в банке счет, куда внесли 1000 базовых, что эквивалентно 25 500 белорусским рублям. Эти деньги при соответствующем решении суда бизнесмен готов внести в белорусскую казну в виде штрафа за проступок сына. Еще 1275 рублей Шарыго заплатил за нарушение ПДД - езду в нетрезвом виде.

Правда, судя по разговорам перед дверьми зала судебных заседаний, семья готовится к худшему. Группа поддержки Александра Шарыго рассуждала об амнистии, которую анонсировали в Беларуси к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, и ходатайстве о помиловании на имя президента Беларуси.

«ОКРУЖАЛ СЕБЯ НЕ ТЕМИ ЛЮДЬМИ»

Не отправлять его в тюрьму просил и сам Александр.

- Время, проведенное в следственном изоляторе, послужило огромным жизненным уроком. Я понял, что окружал себя совсем не теми людьми, тем или иным образом связанными с наркотиками. Я решил для себя, что вне зависимости от вынесенного вами решения я категорически перестану связываться с наркотиками, с любыми. Я молодой отец, и то, что я встретил первый день рождения дочери в следственном изоляторе, для меня это было глубочайшим потрясением. Я искренне раскаиваюсь в содеянном, признаю свою вину в полном объеме и прошу найти возможность назначить наказание, не связанное с лишением свободы, - сказал в последнем слове Александр Шарыго.

Образ исключительно положительного молодого человека, который суду обрисовали адвокаты, не соотносится с образом сына олигарха в российских медиа. Он неоднократно становился героем скандальных публикаций. Например, его обвиняли в изнасиловании модели и участницы «Дома-2». Он находился в СИЗО, но до суда дело не дошло. Про парня пишут, что он классический представитель «золотой молодежи»: учился за границей, завсегдатай вечеринок, любитель дорогих машин, живет в Москве в квартире родителей. Его отец - Константин Шарыго - владелец крупных транспортных компаний, российский миллионер.