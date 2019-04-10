Запах ванили привлечет покупателей, а семейные фото отпугнут: 7 советов эксперта, как продать жилье подороже

Казалось бы, продать квартиру просто: делаешь фотографию с мобильного, выкладываешь в интернет и ждешь звонков. Бывает, месяц ждешь, два, три… Возможно, покупатель найдется, но не факт. К такому важному делу нужно подойти обдуманно и приложить немного усилий. Они непременно окупятся!

Как выгодно продать даже самую скромную квартиру, «Комсомолке» рассказал риелтор одного из столичных агентств недвижимости Александр Лазарев.

1. Выбирайте правильное время для продажи

Варианты, оптимальные по соотношению цена - качество, находят своих владельцев в среднем за месяц. Считается, что лучшее время для продажи бюджетной квартиры - лето, с июля по сентябрь, наименее выгодные месяцы - январь и июнь. Для элитных квартир сезон не имеет значения.

Сегодня на рынке недвижимости в целом стабильная ситуация. На продажу в Минске выставлено около 7 тысяч объектов недвижимости. Прошедший год был гиперактивным из-за доступных кредитов на покупку жилья на вторичном рынке. Но уже в начале 2019 года спрос пришел в норму. Сейчас ставки по кредитам выросли, вместо 11,5 - 12% годовых стали 15,4 - 16%, а некоторые банки вообще приостановили их выдачу.

Когда будете показывать квартиру, рассчитывайте и свое время. Днем квартира выглядит привлекательнее, хотя чаще просмотры устраивают вечером после работы. А вот иногородние покупатели обычно приезжают на выходные и быстро принимают решение.

Хорошее освещение создает уют, но самый лучший свет - дневной. Фото: pixabay.com

2. Определитесь: вы продаете сами или с помощью риелтора

В отличие от нотариусов, которые заверяют сделки, услуги риелторов необязательны. Но стоит заранее оценить, каким заковыристым языком написано законодательство и сколько в нем нюансов. Риелтор нужнее покупателю, ведь он выяснит, не претендуют ли на квартиру родственники, которые могут потом оспорить сделку, погашен ли кредит на нее, нет ли многолетнего счета за коммуналку или войны с соседом. Услуги риелтора стоят от 1 до 3% от суммы сделки, в среднем выходит около 1,2 тысячи долларов. Но и продавец, выполнив все советы специалиста, часто продает квартиру дороже и быстрее.

Легальный специалист всегда имеет пластиковую ID-карту агента или риелтора, на которой указаны название агентства, имя сотрудника, его должность, номер карты. Выдает такую карту Министерство юстиции после специального экзамена. Риелтор должен назвать конкретную сумму, которую вы заплатите после продажи своего жилья. Просят деньги заранее - ищите другого специалиста.

Вся сантехника в доме должна работать. Фото: pixabay.com

3. Сделайте правильное объявление

Для начала сообщите о желании продать квартиру всем родственникам, друзьям и соседям: примерно каждая десятая квартира продается через сарафанное радио. Есть смысл расклеить объявления о продаже на подъезды соседних домов, многие покупатели при расширении либо разъезде ищут квартиры неподалеку.

Затем напишите текст с подробным описанием квартиры и сделайте фото всех комнат с нескольких ракурсов - до 10 штук. Они должны быть качественными и сделаны при хорошем освещении. Это сэкономит вам время на общении по телефону и показах. Приложите к фото планировку квартиры. Объявление без фотографий большинство людей даже не рассматривают, размещайте их сразу на нескольких сайтах по продаже. Можно купить приоритет в показе на сайтах, это работает.

Тратить на ремонт 20 тысяч долларов перед продажей - глупая затея. Бывает достаточно порядка и банки краски. Фото: pixabay.com

4. Трезво оцените стоимость

На цену влияют многие факторы - количество комнат, планировка, размер коммунальных платежей, район и так далее (см. ЧТО ПОЧЕМ?). Также увеличивает стоимость квартиры наличие балкона, хорошего ремонта и среднего (не последнего и не первого) этажа.

Простой способ определить примерную стоимость своей квартиры - открыть несколько специализированных сайтов и посмотреть цены на похожие квартиры в том же районе, той же площади и т. д. Но помните, цены на них часто завышенные - многие продавцы не могут реально оценить стоимость и надеются, что найдется такой же покупатель. Ориентировочную цену можно узнать и бесплатно по звонку в агентство недвижимости.

Индикатор правильной цены - количество звонков от потенциальных покупателей и проведенных показов. Если вам буквально обрывают телефон - стоимость в объявлении можно немного поднять. А вот если никто не звонит и не приходит несколько недель, хотя вы обновляете дату объявления, пора снизить стоимость.

5. Наведите порядок и чистоту в квартире

Казалось бы, совет от Капитана Очевидность, но вы удивитесь, насколько многие продавцы этим пренебрегают! Для начала освободите квартиру от лишней мебели и ненужных вещей, никаких трюмо и сервантов с налетом Советского Союза. Многие выкладывают старую мебель на барахолку за бесценок - лишь бы кто-то приехал и увез ее.

Затем наведите такой порядок, какого в жизни не наводили. Если вам это не по силам - обратитесь в клининговую компанию. Стоит генуборка однушки специалистами в среднем до 150 рублей, по времени - один рабочий день. За эти деньги вам отмоют все самые темные уголки квартиры, а стоимость уборки можно потом безболезненно включить в стоимость квартиры. И с лихвой окупить!

Первым делом избавьтесь от старой мебели, она едва ли пригодится покупателям. Фото: pixabay.com

6. Сделайте косметический ремонт и добавьте уюта

Вкладывать 20 тысяч долларов в ремонт не стоит - большинство людей хотят купить просто опрятные метры и переделать их на свой вкус. А вот косметический ремонт в старой квартире не помешает. Особенно в квартире, оставшейся в наследство от бабушки. Вложив 1 тысячу долларов в косметический ремонт, вы практически гарантированно продадите ее на 1 - 2 тысячи дороже и намного быстрее. Выгода очевидна, но практика показывает, что делают это немногие.

Если квартира выглядит неплохо и без ремонта - как минимум почините все, что сломано. Лампочки должны гореть, а сантехника - работать. Желательно использовать теплое освещение, именно оно создает уют. Дополнительный свет принесут и чистые окна. Уберите с видных мест свои семейные фотографии - покупатель мысленно примеряет на себя квартиру, а они сбивают и только напоминают о настоящем владельце.

Купите ароматизатор воздуха - в квартире должно приятно пахнуть. Многих привлекает запах еды - выпечка, кофе, ненавязчивая ваниль. Не зря такие ароматы используют в магазинах для повышения количества покупок!

При демонстрации квартиры убирайте все напоминания о ее владельце: одежду, обувь и фотографии. Фото: pixabay.com

7. Наведите порядок в подъезде

Да-да, старый грязный подъезд отпугивает многих покупателей. Полы можно подмести самому или проконтролировать, чтобы этим занялись специальные службы. Например, о любой проблеме можно сообщить в службу «115.бел», которая передаст ее по назначению. В практике риелторов бывали случаи, что после обращений владельцев продаваемой квартиры мыли подъезд, обрезали деревья, чинили лавочки во дворе и замки в подвале.

Сегодня на рынке недвижимости в целом стабильная ситуация.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

В какой момент нужно передавать деньги?

Подписание договора купли-продажи и передача денег должны происходить только одновременно. Чаще покупатель рассчитывается наличными, но принципиальной разницы нет. Для подстраховки можете взять двух свидетелей, которые в случае чего подтвердят передачу денег.

Когда все формальности улажены, продавец передает покупателю ключи от квартиры. Затем стороны подписывают акт приема-передачи квартиры, он подтверждает, что квартира в надлежащем состоянии.

ЧТО ПОЧЕМ

Самые дорогие квартиры обычно продаются на улицах Румянцева, Жасминовая, Сторожевская, Ваньковича и Пионерская. Цены на квартиры там стартуют от 1800 долларов за квадрат без отделки.

Традиционно самый дешевый район - Заводской, из центральной части города - улицы Шевченко - Осипенко и район Розочка. Цены на 1-комнатную квартиру там стартуют от 1,25 тысячи долларов за квадратный метр, а на 2-комнатную - от 1,05 тысячи долларов.

Самые дешевые квартиры в Минске на вторичном рынке стартуют от 36 - 37 тысяч, самые дорогие стоят более 2,5 млн долларов. Наибольшей популярностью пользуются типовые однушки (30 - 40 м кв.) и двушки (43 - 60 м кв.).