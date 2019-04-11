«Если она скажет, что вычеркнула меня из своей жизни, я пойму». Белоруска, которую удочерила семья из Италии, ищет свою родную маму

Белоруска Карина Алесенко сейчас живет в городе Падуя на севере Италии, примерно в двух тысячах километров от места, где родилась - поселка Зубово Оршанского района. Девушка называет мамой двух женщин - приемную итальянскую маму Мерис и свою родную маму, белоруску Татьяну, от которой за 21 год не дождалась ни звонка, ни письма. Но девушка обиды на маму не держит, просто хочет встретиться и поговорить.

Девушка видела свою маму только на фотографиях. Фото: их архива героини публикации

- Наверное, начну с самого начала. Моя мама забеременела, когда ей было 17 лет, своего отца я не знаю. Она родила и спустя 4 месяца пропала, - мы общаемся с Кариной по интернету, пока девушка идет с работы - она секретарь. В Беларуси у нее осталось немного людей, с которыми она поддерживает связь, поэтому во время разговора Карина иногда замолкает, подыскивая нужное слово, и извиняется за то, что забыла, «как это будет по-русски». - По рассказам моей бабушки, она поехала с подругой в Москву и больше никогда не возвращалась. Я росла с бабушкой до 7 лет, после этого меня забрали в детдом, а потом в приемную семью в Орше, потому что моя бабушка выпивала и не могла следить за мной. У мамы есть два брата и сестра, но они меня не забрали, когда им сказали, что меня отдадут в детдом. Когда я подросла, спрашивала у них, куда уехала мама, где она. Они всегда отвечали, что ничего не знают, она им не пишет. Но позже я узнала, что мама писала им письма, звонила из Москвы, но не говорила свой адрес. Обо мне она никогда не спрашивала. Вроде бы сейчас у нее есть еще один ребенок.

«Может быть, у нее просто не было выхода, поэтому она уехала»

Маму Карины зовут Татьяна Николаевна Алесенко, она родилась 5 июня 1979 года. У Карины сохранились несколько маминых фотографий - вот, пожалуй, и все, что она о ней знает.

- Несколько лет назад моя мама написала письмо дяде, в котором был указан ее адрес в Москве и номер телефона. Я пробовала звонить по этому номеру, но он был выключен, написала письмо, но оно пришло обратно. Пыталась искать ее в социальных сетях, но это было бессмысленно - я не знаю, как она сейчас выглядит.

Несколько фото и дата рождения - вот и все, что Карина Алесенко знает о своей маме. Фото: их архива героини публикации

- Почему вы хотите ее найти, учитывая, что она вами не интересовалась все эти годы?

- Потому что это моя мама. Я никогда на нее обиду не держала. Она родила меня очень рано, у нее была мама, которая пила. У нее просто выхода, может быть, не было, и она уехала. Мама была ребенком, который родил еще одного ребенка. Кто знает, может, ей нужна помощь. Мои приемные родители здесь, в Италии, говорят, что у каждого человека судьба может сложиться по-разному. Может, ее кто-то держал в Москве и не отпускал, могут быть разные версии.

Когда Карине было семь, ее взяла под опеку семья из Орши. Девушка благодарна им за то, что они ее приютили и заботились.

- Но в той семье я не чувствовала себя дочкой. Я все время чувствовала разницу между мной и родными детьми в этой семье. У меня всегда было чувство, что я лишняя, что я никому не нужна.

В 7 лет Карина впервые поехала в Италию по программе оздоровления и попала в семью Габриэля и Мерис.

- Меня просто взяли, привезли в другую страну, сказали, что я здесь буду около месяца, - смеется в трубку Карина. - Я думала, что они специально разговаривают на другом языке, чтобы я ничего не понимала.

К своей итальянской семье Карина стала приезжать дважды в год: на два летних месяца и на месяц зимой.

- Они меня не баловали игрушками, но давали мне любовь, а это то, что мне нужно было. Мне все время хотелось, чтобы меня кто-то обнимал, чтобы кто-то говорил, что меня любят, чтобы я чувствовала себя нужной. Они смогли это сделать, я им очень благодарна. Они были примером той семьи, которую я хотела иметь. На протяжении многих лет они мне говорили, что хотели бы, чтобы я была их дочкой. Мы решили это обоюдно, и, когда мне исполнилось 18, я подала документы в суд и сказала, что хочу быть удочеренной.

Это Татьяна Алесенко - Карина надеется, что мама увидит свои детские фото и узнает, что дочь ее разыскивает. Фото: их архива героини публикации

- Как приемная семья из Беларуси к этому отнеслась?

- Они расстроились, не хотели, чтобы я уезжала. Но я приняла это решение и просто сказала им, что уеду. Конечно, было много страхов: в Италии у меня было не так уж много друзей, я боялась, что не смогу влиться в эту жизнь, но решила попробовать. Поначалу было очень страшно, я боялась, что на меня будут косо смотреть, боялась, что могу не понять чего-то по-итальянски. Но, как говорит моя мама, все страхи нужно перебороть, чтобы потом быть сильнее. Я делала, как говорила моя мама. Все оказалось не все так плохо, как я думала. И главное у меня есть семья, которая меня любит.

«Вопрос, которым я постоянно задаюсь, - почему за 21 год она не пыталась найти меня?»

В январе 2016 года Карина официально стала дочерью итальянской пары, а в следующем месяце уже поступила в итальянскую школу на специальность «туризм». Через два года девушка окончила школу. В качестве награды за получение диплома итальянские родители пообещали ей, что вернутся в Беларусь в третий раз, чтобы найти родную маму девушки. В сентябре Карина с Габриэлем ездили в Зубово, пытались узнать хоть какую-то информацию о Татьяне.

- Мы там были 15 дней, но ничего не узнали. Местные сказали то, что я уже знала - мама давно уехала и не объявлялась. Еще я ходила в школу, где училась мама. Ее учителя рассказали, что она была очень хорошей девушкой, училась хорошо, занималась вокалом. Когда я пришла в эту школу, меня назвали ее именем, я остолбенела! Мне сказали, что я ее копия. У меня так тепло стало на душе, все мне говорят, что моя мама плохая, что она никогда меня не любила. А слышать такие хорошие отзывы от людей мне было очень приятно. Я не думаю, что моя мама плохая. Я думаю, что у нее были свои причины, чтобы сделать такой шаг. Но вопрос, которым я постоянно задаюсь, - как за 21 год не попробовать меня найти? Она знает мое имя, фамилию, знает, что сейчас все люди есть в социальных сетях. Обидно, что у нее есть больше возможностей, чтобы найти меня, но она не пытается это сделать. Может, она просто хочет вычеркнуть меня из своей жизни, но даже если это так, мне бы хотелось, чтобы она мне это сказала либо по телефону, либо в лицо. Если она мне скажет: я ничего не хочу знать о тебе, у меня другая жизнь, конечно, мне будет очень плохо, но я пойму.

Карина больше не сдерживается, когда рассказывает о маме, слезы льются из глаз сами.

- Каждый раз, когда о ней говорю, мне и приятно, и очень тяжело: это каждый раз как нож в сердце. Я понимаю, что ничего не могу сделать, чтобы найти ее. Может, она умерла? Куда мне сейчас ехать? Поеду в Москву по этому адресу, мне скажут, что ее там нет, и что делать дальше? У меня нет никаких зацепок.

- Вы уже знаете, что скажете своей маме, если встретитесь с ней?

- Не знаю, спрошу, как у нее дела. Конечно же, спрошу у нее, почему она меня бросила, потому что я могу только об этом догадываться. Может, там совсем другая правда. Может, ее заставили уехать. Я не думаю, что мама может бросить четырехмесячного ребенка просто так.

«Я надеюсь, что вы увидите фотографии Карины и захотите с ней встретиться»

Родители из Италии поддерживают желание Карины найти маму и пытаются ей помочь. Габриэль даже написал письмо Татьяне и попросил его опубликовать.

Итальянские родители поддерживают Карину и пытаются ей помочь. Фото: их архива героини публикации

- Пишем вам это письмо в надежде помочь Карине найти смысл ее жизни - узнать, кто ее родители, - так начинается трогательный текст. Габриэль вспоминает первую встречу с Кариной:

- С собой у нее была небольшая, почти пустая сумочка и очень мало одежды. Первое, что она сделала - крепко обняла меня и мою собаку Чикко. У девочки были разрушены все зубы, и она казалась действительно истощенной. Мы старались дать Карине все: у нее была своя комната, кровать, одежда, игры. Со временем отношения между нами стали такими близкими, что мы с женой решили попытаться подарить ей настоящую семью. В марте 2013 года я впервые приехал в Оршу, в гости приемной семьи Карины. В июне 2015 года мы с женой вернулись туда, чтобы отпраздновать окончание средней школы Карины. В это время она начала собирать все документы, которые были нужны для удочерения. В октябре 2015 года, когда Карине исполнилось 18 лет, мы привезли ее обратно в Италию - на этот раз, чтобы она навсегда осталась здесь с нами.- Пишем вам это письмо в надежде помочь Карине найти смысл ее жизни - узнать, кто ее родители, - так начинается трогательный текст. Габриэль вспоминает первую встречу с Кариной:

Габриэль не винит Татьяну в том, что она оставила свою дочку:

- У нее, безусловно, были свои причины. Но у Карины никогда не было матери и отца, от которых можно было бы получить любовь, не было безмятежного детства, которое заслуживают все дети мира. Я надеюсь, что вы увидите фотографии Карины и захотите с ней встретиться, узнать тех, кто всеми силами пытается дать ей лучшее будущее. Мы надеемся узнать вас лично, пожать руку и в любом случае поблагодарить за то, что благодаря вам Карина появилась на свет.