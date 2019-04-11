«Куда нам 7 паркингов?!» Минчане обсудили с властями уплотнение квартала в районе Академии наук

10 апреля в Минске презентовали проект застройки квартала в районе ст. метро «Академия наук», речь о территории в границах улиц Якуба Коласа - Калинина - Кузьмы Чорного - Сурганова. Чтобы узнать судьбу своих дворов, в актовом зале администрации Первомайского района собралось более 200 минчан. Встреча властей и горожан получилась очень эмоциональной.

Судя по плану, территорию ждут внушительные изменения. Так, ближе к улице К. Чорного во дворе построят большой детский сад, по соседству с ним - подземный и многоуровневый паркинги на 50 и 90 машино-мест, а через дорогу - еще три подземных с общим количеством машино-мест - 290. Там появится высотка с местами для размещения авто и досуговый центр с открытым паркингом на 360 машино-мест.

На презентации местные жители пришли подготовленными, задавали много вопросовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Разработкой проекта занимались архитекторы «Минскградо» по заказу комитета архитектуры и строительства Мингорисполкома. Представителей заказчика на встрече не было.

«Мы што, жывём у Малінаўцы, дзе перанаселена і машыну не ўбіць?»

Местные обеспокоены: на один небольшой квартал - 7 паркингов и высотка! Возмущенные горожане еще до начала презентации выходили к микрофону, задавали вопросы, интересовались, где заказчик проекта. Другие призывали к спокойствию.

Презентацию показали на экране, после чего вопросов стало еще больше.

- Заказчыкаў, то бок тых, каму прыйшло ў голавы ашчаслівіць нас сямю паркінгамі, няма! Там будзе паркінгаў на 1000 месцаў! Мы што, жывём у Малінаўцы, дзе ўсё перанаселена і там не ўбіць машыну? - обратился к чиновникам и архитекторам Юрий Губаревич, председатель движения «За свободу», который живет в этом районе. - Праектаванні павінны вясціся з улікам інтарэсаў грамадзян і спрыяць паляпшэнню ўмоваў жыцця. Для каго дасугавы цэнтр у жылым двары? Прэзідэнт да вас звяртаўся, калі казаў, што Мінск не гумовы і што нельга здзеквацца з людзей, вырубаць зялёныя зоны і пхаць навабуды ў двары.

Глвныые вопросы- зачем нужно столько паркингов в небольшом районе и как это отразится на экологииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Особенно возмущало горожан, что новые паркинги, постройки - это удар по экологии квартала.

- Куда нам эти паркинги? И так состояние экологии не ахти, - говорит бывший депутат парламента Ольга Абрамова, которая также проживает в этом квартале. - Загрузка машин больше, чем на проспекте, дышать под окнами нечем. А нам собираются впереть досуговый центр, который наверняка будет ночным клубом, и паркинги, к которым заезд будет со дворов.

Презентация проекта прошла в актовом зале Администрации Первомайского районаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Было видно, что члены инициативной группы тщательно подготовились, проштудировали законы и строительные нормы. Их претензии были аргументированными и по делу, в отличие от эмоциональных вставок из зала.

- Вы собираетесь строить паркинг на 360 машино-мест. По ТКП (Технический кодекс установившейся практики. - Авт.), на территории кварталов и жилой застройки запрещается строить стоянки на более чем 300 машино-мест, - говорит местный житель Валерий. - Также запрещено строить парковки до 300 машино-мест в 30 м от фасадов. Мы проводили замеры, минимум - 40 м. Как вы это объясните?

Местные обеспокоены: на один не самый большой квартал в городе – сразу 7 паркингов, да еще и высоткаФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Есть норма: одна машина на квартиру. У вас живет 5600 человек, посчитайте!»

По словам проектировщиков, такое количество паркингов рассчитывалось из определенных норм.

- Есть определенные нормы: одна машина на квартиру. У вас живет 5600 человек, посчитайте! - объясняет архитектор проекта Светлана Сахарова. - Насчет экологии, при подземных паркингах допускается благоустройство и озеленение на их крышах. Они позволяют сохранить открытые озелененные пространства с благоустройством. И въезды будут не через дворы, а, по существующим санитарным нормам, мы обязаны прямой въезд к паркингу организовать с улично-дорожной сети.

- Что касается ТКП, нельзя строить открытые паркинги более чем на 300 машино-мест в жилых кварталах. Закрытые можно, - уточнил инженер транспортного отдела «Минскградо».

Местные жители высказывали опасение, что озвученные властями планы могут не совпадать с тем, что получится в итоге.

- Нам ужо пабудавалі насупраць 23-га дому… Абяцалі падземны паркінг, а атрымаўся надземны трохпавярховы паркінг, - отметил Юрий Губаревич.

По итогу встречи жители решили писать обращения в администрацию районаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Проект пока не утвержден, ему предстоит пройти экспертизы

Сроки выполнения разделены на два этапа: до 2023 и 2030 года. Но точка в этом вопросе пока не поставлена, потому что проект детального планирования пока не утвержден.

- Проект поступил в администрацию для общественного обсуждения. Мы его организуем и проводим, - говорит замглавы Первомайского района Василий Косовец. - После этого проекту нужно пройти три экспертизы: санитарно-гигиеническую, экологическую, государственную. Затем он попадает в Мингорисполком для утверждения. Если оно получится, проект становится действующим.

Сроки выполнения проекта разделены на два этапа: до 2023 и 2030 годаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время двухчасовой встречи из зала то и дело доносились возгласы в стиле «Да кому нужны паркинги?», «Столько людей нет, сколько этих парковок!», «Лучше б 360 деревьев посадили!». Члены инициативной группы предложили в зале проголосовать за и против проекта. Все местные жители, которые пришли на встречу, оказались против таких изменений в районе.

В конце встречи инициативные горожане решили, что будут писать обращения и предложения в администрацию по вопросам, которые прозвучали на встрече: целесообразность паркингов, экология, санитарные нормы. А трое жителей будут подаваться в комиссию по подведению итогов общественного обсуждения.