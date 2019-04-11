«Специально обученные люди будут диктовать условия». В Беларуси появятся менеджеры, которые будут контролировать качество коммунальных услуг

На заседании парламента, которое прошло в четверг, 11 апреля, депутаты рассмотрели изменения в закон о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Его главное новшество - в стране появятся уполномоченные по управлению общим имуществом (чиновники еще называют их государственными заказчиками в сфере ЖКХ). Это специальные менеджеры, которые будут контролировать, получают ли жильцы коммунальные услуги в полном объеме, качественные ли они и не пора ли, скажем, сменить подрядчика. Похожая система существует в товариществах собственников, но там жильцы занимаются всем самостоятельно.

- По сути, мы создаем государственную альтернативу по организации управления совместным имуществом, - объяснил министр ЖКХ Александр Терехов, представлявший законопроект в парламенте.

Чем именно будут заниматься эти уполномоченные?

- Сегодня потребитель должен блюсти, помыли ли у него, подмели, обслужили ли дом. Зачастую он не может зайти в тепловой узел и не знает, обслужили ли его к зиме, - привел примеры Александр Терехов. - Теперь у гражданина появляется организация, которая будет обязана предоставить ему весь спектр информации, начиная от того, сколько денег потрачено на этот дом, включая бюджетные средства, и как распорядились теми средствами, которые получены от населения. Они будут изучать мнение жителей о том, что еще они хотели бы нового в доме. Может, чтобы поменяли коврики, систему видеонаблюдения. (…) Тем самым создается механизм, когда человек не сам будет отстаивать свои права и законные интересы, а специально обученные люди будут диктовать условия тем подрядчикам, которые занимаются эксплуатацией жилищного фонда.

Принимать решение о назначении уполномоченных будут исполкомы, и они будут выходцами из системы ЖКХ.

- Это управленцы, которые были в ЖРЭО выделены в отдельную организацию и разведены по уровню управления. Эксплуатирующая организация - это подчинение администрации района, а служба заказчика - это подчинение напрямую горисполкому, мэру, - пояснил Александр Терехов.

Но не придется ли жильцам доплачивать за такую услугу со стороны государства? В ведомстве заверяют, что жировки не потяжелеют. Оплачивать работу уполномоченных будут за счет уменьшения тарифов на управление общим имуществом.

- Уже сегодня в себестоимости каждой услуги заложены эти накладные расходы. Сегодня уровни расходов контролируются министерством, - рассказал Александр Терехов. - Мы видим, что ситуация созрела, и готовы из техобслуживания, из тех 11,87 коп. (тариф за техобслуживание квадратного метра. - Ред.) достать 2,5 - 3 коп. на метр квадратный. И тогда гражданин будет понимать, что это за служба, за что он платит 3 коп. с метра квадратного. И служба заказчика понимает, что она должна представлять интересы потребителя, который платит ей деньги.

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На парламенте рассмотрели изменения в закон о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг (читать далее)