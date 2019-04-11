«Ешь, товарищ, гнилые помидоры!» Депутаты возмутились тем, что государство не возмещает полную стоимость некачественных ЖКУ

- Устанавливается ограничение на возмещение в зависимости от вида услуги, срока и так далее. Насколько вы оцениваете целесообразность таких ограничений? - обратился к министру ЖКХ депутат Анатолий Рыбак. - Если не было отопления выше 18 градусов, горячей воды, не убирался подъезд, как мы можем говорить избирателю: «Тебе возместят 10% стоимости, а остальное ты заплатишь»? Условно говоря, вы пришли в магазин, купили гнилые помидоры, а вам говорят: вернем только 10%, остальное - ешь, товарищ, гнилые помидоры!

- Та редакция постановления №99, о которой вы говорите, вызвала очень бурные дебаты, - согласился Александр Терехов. - Эти цифры очень серьезно изменены по сравнению с той редакцией, которая была. Если мы говорим про некачественную воду, то раньше возмещение было не более чем 10%. Сегодня мы устанавливаем эту планку до 30%. Мы создаем условия, чтобы «Водоканал» понимал: будет поэтапное увеличение наказания за некачественные услуги. Сегодня «Водоканал» понял, что для них с экономической точки зрения целесообразно рассчитывать не только на бюджетные средства, но, возможно, позаимствовать какие-то ресурсы, чтобы в конечном итоге поставить качественную услугу в полном объеме. Если мы говорим про теплоснабжение, то раньше не было понятия перетопа. Недотоп - понятно, не поставили теплоэнергию, значит, человек недоплатил. А что делать, если в квартире 28 - 29 градусов? Фактически происходила поставка теплоэнергии, которая не нужна человеку. Поэтому мы ограничили - 24 градуса, а все, что выше, - за счет поставщика теплоэнергии. Если мы говорим про уборку, не соглашусь с вами. Если должны убрать 6 раз, а убрали 4 или 5, и человек заплатит только за 4 раза... Я бы тоже хотел двигаться дальше, но мы должны постепенно принимать решения в этом плане.

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