10 апреля Александр Лукашенко подписал новый указ «О возмещении таможенных пошлин, налогов». В документе всего полторы странички. Все достаточно просто: в два раза дешевле становится растаможка на пригнанные из-за границы автомобили для инвалидов I и II групп, а также для родителей (включая усыновителей или удочерителей) в многодетных семьях.

- Данная мера направлена на оказание социальной государственной поддержки указанным категориям граждан, среди которых имеется значительное число малообеспеченных, - сообщает президентская пресс-служба.

Речь идет только об автомобилях, ввезенных для личного пользования, при этом акция действует только на одну машину в год. При оформлении машины достаточно иметь удостоверение инвалида или члена многодетной семьи.

Попробуем посчитать, сколько можно сэкономить. Напомним, автомобили, пригнанные из России или Казахстана, растамаживать не нужно, поэтому речь идет о машинах, пригнанных из ЕС. Есть так называемые проходные машины - те, на которые действуют минимальные таможенные ставки, а иначе гнать машину из Европы невыгодно. Проходные - это машины в возрасте от 3 до 5 лет, с двигателем до 1,5 литра. Например, трехлетние Renault Megane в Европе стоят 11 - 15 тысяч евро, Renault Scenic/Grand Scenic - 13 - 16 тысяч евро, Toyota C-HR - 17 - 24 тысяч евро. Их растамаживают по цене 1,7 евро за кубик, то есть растаможка потянет максимум на 2550 евро. Значит, скидка составит 1275 евро.

Растаможка более свежих машин гораздо дороже - 48% от их таможенной стоимости. То есть растаможка, скажем, купленной за 20 тысяч евро машины, обойдется почти в 10 тысяч евро. В таком случае сэкономить можно будет 5 тысяч евро. Но опять-таки такие машины в Беларусь пригоняют редко - это невыгодно.

ЕСТЬ ВОПРОС

«Теперь многодетные будут зарабатывать на пригоне машин?»

В новом указе ничего не сказано, например, о каких-либо санкциях в случае продажи льготной машины в течение какого-то срока. Значит ли это, что появилась лазейка: пригон машины, оформление ее на инвалида или многодетную мать и переоформление на себя? На форумах уже пошла волна обсуждений: мол, раньше многодетные на сдаче квартир зарабатывали, сейчас будут еще и на привозе машин.

- Нужно формулировку «раз в год» поменять на «раз в пять лет» - этого достаточно, - предлагают пользователи соцсетей. - И ограничить цену и объем: инвалидам - малолитражка до 1,2 литра, многодетным - семиместные машины, но не дороже 10 тысяч долларов.

- Мы тоже озабочены схемами, когда малоимущие и люди с ограниченными возможностями будут владельцами «Ягуаров», «Бентли» и «Порше», а ездить на них будут совершенно другие люди, - рассказал «Комсомолке» председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич. - Нужно еще уточнить, как государство будет контролировать это. Раньше появление каких-либо льгот всегда приводило к появлению подобных схем. Например, знаменитый декрет №6 - он позволял пригнать без растаможки коммерческий автомобиль для предпринимателей в малых городах.

- А как быть с установкой оборудования российской системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», которую требуют с 1 января этого года?

- Требование никто не отменял, автомобиль на момент постановки на учет в ГАИ должен быть оборудован этой системой, - рассказал Михневич. - Но на деле проверок практически нет. Есть умельцы, которые поставят такое устройство в любую машину. И проверить это никак нельзя, даже если это обычная коробочка, на которой написано «ЭРА-ГЛОНАСС».