Купоны от «Комсомолки»: Выходные с ребенком с пользой для семейного бюджета

Проверяем с «Комсомолкой», можно ли порадовать карапузов и спасти кошелек при помощи скидочных купонов.

Выходные на носу. Впереди отдых и… траты. Особенно если речь идет о детских развлечениях. Смотришь на ценники и в очередной раз убеждаешься: дети - конечно, счастье, но развлекать их - дорогое удовольствие. Одни выходные плюс все детские «хочу» легко могут вылиться в «минус ползарплаты». Цены на детские развлечения в столице, да и не только, реально кусаются. Итак, обещаю провести выходные с племянниками и ищу выгодные варианты. Один из очевидных - скидочные купоны и акции, которые, как мы уже выяснили, реально работают (подробней в материале «Как похорошеть, расслабиться, встряхнуться после зимы и не обанкротиться»).

Открываю свежую «Комсомолку», нахожу скидочные купоны от slivki.by, смотрю, что бы такого выбрать… Если пользоваться купонами, которые публикуются в каждом номере (кстати, некоторые из них действуют ограниченное время, следите за датами), можно здорово сэкономить. На этот раз из самых выгодных вариантов нахожу поход в развлекательный детский комплекс «ДИНОЗАВРиЯ», купоны на «Ташир Пиццу» с 50-процентной скидкой и приятную экономию на бензин. Надо ведь еще и добраться до развлечений!

Скидочные купоны можно найти в каждом номере «Комсомолки»

Заправилась бензином - сэкономила на мороженое

Итак, скидочный купон из «Комсомолки» обещает скидку в 7 копеек на бензин и дизель на АЗС «Трайпл». На купоне - примечание: «Скидка предоставляется только при заправке от 20 л бензина». Ну что ж, устраивает. Экономия, вроде, и небольшая, но раз уже решила провернуть «экономный эксперимент» - вперед.

Скидка в 7 копеек на бензин и дизель на АЗС «Трайпл»Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Не задерживаю оператора вопросами, при оплате отдаю заранее вырезанный купон и впрок заправляю 40 л 92-го бензина. Несложный подсчет показывает, что без скидки заплатила бы 60 руб., со скидкой - 57,2. Экономия 2,8 руб. Да, немного, но это уже два мороженых для племянников, с которыми планирую провести выходной день. Отличный бонус, который в буквальном смысле можно скушать во время дороги.

Недорого погостили у динозавров

Детские развлечения обходятся в совсем недетскую суммуФото: Святослав ЗОРКИЙ

«ДИНОЗАВРиЯ» - большущий развлекательный центр в столичном ТРЦ «Тивали», и здесь дети готовы зависать сутками. Можно играть в боулинг, оседлать динозавра, прыгать, бегать, валятся... Есть даже интеллектуальные развлечения. Динозавры сами рассказывают о себе: в какой эпохе жили, чем питались, каких размеров достигали... За счет функционального разделения на зоны дети здесь могут отдохнуть, а взрослые - выдохнуть. В общем, хотите порадовать ребенка и не свалиться с ног - вам сюда. Скидка по купонам - 50%. То есть вместо 20 рублей за вход на двоих детей плачу только 10. Приятная и ощутимая экономия в 10 рублей.

Скидка по купонам - 50%.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Умудрились купить две пиццы по цене одной

Купоны на «Ташир Пиццу» с 50-процентной скидкойФото: Павел МАРТИНЧИК

Аппетит после развлечений - совсем не детский. А если учесть, что выходные - еще и самое время побаловать малышню, значит, на правах тети можно сделать небольшое послабление по поводу здоровой пищи и, к примеру, поесть пиццы. Тем более что на нее в «Комсомолке» я тоже нашла скидочные купоны. Приезжаем в «Ташир Пиццу» в ТРЦ «Галерея» и без проблем покупаем сразу две аппетитные и сочные пиццы «Ассорти» весом в 1100 г каждая за 10,95 руб. вместо 21,90 руб. В результате вместо 43,80 руб., в которые пиццы обошлось бы нам без купонов, платим всего 21,9 руб. Пицца, кстати, зашла на ура. Еще один отличный вариант сэкономить.

Пиццу по купонам берем за 10,95 руб. вместо 21,90 руб.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы сэкономить деньги, можно просто воспользоваться купонами из «Комсомолки»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пицца зашла на ура.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ИТОГО

По самым скромным подсчетам, заправив машину, побывав в «ДИНОЗАВРиЯ» и купив две пиццы, без скидочных купонов из кошелька бы улетели 123,8 руб. Воспользовавшись скидками из «Комсомолки», отдала 89,1 руб. Выгода: 34,7 руб. Не астрономическая, но очень приятная сумма. Учитывая, что сэкономить эти деньги, можно просто вырезав пару купонов за две минуты, понимаешь, что вариант очень даже достойный. Беру на вооружение.

БУДЬ В КУРСЕ!

Купоны со скидками предоставлены сайтом slivki.by и выходят в каждом выпуске ежедневной «Комсомолки» - по вторникам, четвергам и субботам - по 4 заманчивых предложения, а по пятницам - аж 16 купонов. Важно знать, что каждый купон дает скидку на одну услугу или на один товар. Если вы, например, хотите посетить спа-салон с подругой, вам придется вырезать два купона из разных номеров или получить для подруги скидку с помощью промокода на сайте slivki.by.