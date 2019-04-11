Посмотрите, какие квартиры с готовой отделкой предлагает минский застройщик

Стиль своей новой квартиры будущий житель может выбрать еще на этапе покупки. Застройщик предлагает несколько вариантов цветовых решений пола и стен в жилой комнате, плитки в ванной, а также разные цвета и типы дверей.

В рамках конструктора отделки выбирайте цвет стен, пола и тип дверей.

Пол в жилых комнатах выполнен из износостойкой ламинированной доски, на стенах высококлассные обои под покраску. Плинтусы, розетки и выключатели также входят в стоимость.

Для отделки ванной используется прочная керамическая плитка. Кроме того, здесь будет установлена и вся необходимая сантехника.

Высокое качество работ достигается благодаря привлечению опытных специалистов и постоянному надзору отдела качества застройщика.

«Если два года назад количество продаваемых квартир с отделкой не превышало и 5%, то в 2018 году их доля увеличилась до 26% и продолжает стремительно расти. Здесь мы видим сразу два позитивных момента: люди приходят к тому, что лучше доверить отделку специалистам и поскорее переехать в новый дом, и второе - это доверие к качеству отделочных работ», - отметила директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

Вы можете воплотить в своей квартире похожие интерьерные решения.

И это неудивительно, ведь доверить отделку своей квартиры авторитетному застройщику - значит сэкономить не только время и силы, но и деньги. Отделочные материалы закупаются компанией по оптовым ценам, а все работы выполняются опытными специалистами. Переехать в свою новую квартиру вы можете сразу же после получения ключей - останется лишь перевезти вещи и наслаждаться жизнью.

Это может быть гостиная в вашей будущей квартире в Новой Боровой.

Сегодня последний день, когда купить квартиру с отделкой в Новой Боровой можно в рассрочку на 36 месяцев. Также здесь доступен кредит и возвратный лизинг до 20 лет.

Забронируйте свою квартиру по телефону: +375 (44) 748-80-77, а также запишитесь на день открытых дверей в Новой Боровой.

О Новой Боровой

Новая Боровая - динамично развивающийся жилой район, который возводится «А-100 Девелопмент» в лучших традициях жилой застройки Европы. Его особенностью является невероятно быстрое развитие социальной инфраструктуры. Здесь уже возведены два детских сада, большой торговый центр, продолжается строительство первой школы, спортивного центра и еще одного садика. Ежедневно жители могут посещать Творческое пространство, аналогов которому в нашей стране нет, а также многочисленные магазины у дома, кафе, фитнес и регулярные уличные мероприятия.

Во время открытого семинара о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси в конце 2018 года Александр Лукашенко лично отметил высокий уровень «А-100 Девелопмент», и в частности жилого района Новая Боровая, назвав его красивым, удобным и функциональным.

«Возьмите пример с компании «А-100». Им ничего не помешало сделать достойный район!» - отметил глава государства.

Квартал «Северное сияние» в Новой Боровой сейчас располагает одними из самых выгодных предложений на рынке.

Преимущества Новой Боровой, которые гарантирует застройщик:

Безопасность: закрытые дворы и круглосуточное видеонаблюдение с доступом к камерам с мобильного телефона.

Уникальная архитектура: современные фасады, нестандартные квартиры, стильные проходные подъезды и лифты, продуманные дворы и многочисленные малые архитектурные формы.

Развитая инфраструктура.

Невероятная атмосфера: постоянные мероприятия и увлекательные проекты устраиваются специально для жителей.

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