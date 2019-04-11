Александр Лукашенко: Добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом

11 апреля президент провел совещание с экономическим блоком правительства.

- Когда получил перечень вопросов, меня что удивляет: последнее время (может, СМИ врут, может, специалисты докладывают мне кривую информацию), но я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя «партнеры») все больше и больше вводит санкций против Беларуси, - сказал глава государства. - Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников. (…) То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок.

В пример он привел, как, по его словам, поступила белорусская сторона год или полтора назад, когда специалисты доложили, что в аварийном состоянии находятся нефтепровод и нефтепродуктопровод, которые идут через Беларусь.

- Именно по нефтянке. И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб России. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт российской Федерации - нефть, - привел пример президент. По его словам, этот вопрос и сейчас актуален. И обратился к вице-премьеру Игорю Ляшенко. - Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки.

Президент упрекнул и белорусское правительство за то, что, по его словам, оно соответствующей ситуации с поставками на российский рынок не видит:

- Ладно, сегодня вице-премьер (Владимир Дворник, назначенный на прошлой неделе. - Ред.) работает без году неделя, он еще не успел разобраться. Но есть же и премьер, и первый вице-премьер, да и вы должны это видеть, - слова президента приводит БелТА. - Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку - мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- Мы, конечно, не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Никакие санкции Россия не вводит, - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС. - Существует огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Беларуси, нашим белорусским братьям. (…) В то же время остается на повестке дня ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросы существенные. (…) Мы не можем согласиться в том, что это все можно как-то ассоциировать с санкциями или с выкручиванием рук.

При этом Песков отказался говорить «о режиме работы трубопровода», поскольку такой информацией обладает не Кремль, а Кабинет министров.

- Безусловно, мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, хотя порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений, - сказал представитель Кремля.