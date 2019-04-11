2019-04-11T16:55:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Годовщина теракта в метро: «Между мной и взрывом была колонна, которая нас защитила»

Восемь лет назад, 11 апреля 2011 года, произошел взрыв в минском метро
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Минчане молятся и несут цветы к мемориальному знаку, установленному возле входа на станцию метро «Октябрьская»Минчане молятся и несут цветы к мемориальному знаку, установленному возле входа на станцию метро «Октябрьская»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Взрыв на станции «Октябрьская» унес жизни 15 человек, более 200 пострадало. По традиции каждый год к мемориальному знаку «Река памяти» люди приносят цветы. Здесь несут почетный караул и работницы метрополитена. Этот четверг не стал исключением.

Утром здесь молились, несли розы и гвоздики близкие погибших, те, кто в тот момент был на станции, но не пострадал, и просто неравнодушные люди.

Вот женщина подходит к знаку, читает имена погибших и кивает головой - как будто вспоминает те печальные события 2011 года…

По традиции каждый год к мемориальному знаку «Река памяти» люди приносят цветы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По традиции каждый год к мемориальному знаку «Река памяти» люди приносят цветыФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Никого из моих знакомых, Слава Богу, в метро не было… Я каждый год прихожу сюда, чтобы не забывать самому. И чтобы никто не забывал, ведь это общая трагедия для всего народа, - говорит кладовщик Герман, который принес две гвоздики.

К мемориальному знаку принес цветы парень. Он долго стоял возле мемориального знака.

- Я недолго стоял, я подумал просто о том человеке, которым мог стать Юра сегодня, - делится своими переживаниями тестировщик программного обеспечения Дмитрий. В теракте погиб его приятель Юрий Климец. - Я всегда эту дату помню - 11 апреля. И сюда прихожу каждый год. Это то, что мы в принципе не должны забывать.

Одна минчанка, проходя мимо мемориала, все время молится за тех, кто погиб во время взрыва Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одна минчанка, проходя мимо мемориала, все время молится за тех, кто погиб во время взрываФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я всегда, когда прохожу мимо, молюсь, - говорит пенсионерка Надежда. - Я была в метро на «Октябрьской» буквально за полчаса до теракта.

Свекровь погибшей 51-летней Галины Пикулик Нина Ивановна, не скрывая слез, возлагает к мемориалу цветы. Она приходит сюда каждый год.

- Я принесла белые розы. Она любила их. Всегда дарила мне их. Теперь я ей приношу, - говорит Нина Ивановна, опираясь на трость. Женщина говорит, что будет сюда ходить, пока может. - В воскресенье я ездила на кладбище, там прибрала все. Сегодня пойду в церковь. Поставлю свечки, закажу панихиду. Так и живем…

- Моя мама проехала в поезде за пять минут до теракта. И у меня такая традиция - прийти положить цветочки тем, кому не повезло, - говорит Андрей, охранник в гипермаркете. - Когда все произошло, я был на работе. Я знал, что мама едет на площадь Победы к 18.00 к врачу. И понимал, что она в это время будет ехать где-то через станцию метро «Октябрьская». Я не мог до нее дозвониться… Было очень-очень тяжело.

Дмитрий вспомнил сегодня своего приятеля Юрия, который погиб в метро 11 апреля 2011 года... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий вспомнил сегодня своего приятеля Юрия, который погиб в метро 11 апреля 2011 года...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я тогда сам там был - в 3-м вагоне. Между мной и взрывом была колонна, которая защитила наш вагон. Причем в нашем вагоне двери открылись на пару секунд позже - после взрыва. Это повлияло на то, что большинство там осталось целыми, - рассказывает с волнением Алексей. Молодой человек отчетливо помнит, как произошел взрыв в метро. - Сразу же на доли секунды погас свет. То ли заволокло фонари дымом, то ли в вагоне отключился свет. Но наступила полная темнота на пару секунд. И я сразу понял, что это взрыв, теракт. И такая была мысль: только не так, только не здесь… Но потом появилось освещение, люди стали выходить. Я покинул вагон. Сначала я пошел направо и уперся в волну людей. Увидел какие-то яркие вспышки. Наверное, это были маленькие очаги огня. Поток людей увлек меня в другую сторону. Потому что все шли от взрыва - на выход. Небольшой провал в памяти у меня есть: я помню, как я вышел из вагона, а потом уже - как я по эскалатору иду. Но отчетливо помню, что люди не толкались. Люди держали друг друга за руки, не давая бежать, чтобы не было давки. И повторяли как мантру: «Не бежим, не бежим». Бежало буквально несколько человек, которые реально испугались. Это я очень хорошо помню... Я в тот день впервые за три месяца поехал с работы немного пораньше. Я каждый год прихожу сюда, чтобы не забыть…

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Белорусов предупредили о сбоях в оплате банковскими картами ночью с 12 на 13 апреля
Фотофакт. 65-летний минчанин прятал дома винтовку, ружье и 80 патронов
Видеофакт. В Минске на проспекте Машерова сгорела легковушка и пострадали еще две машины
В Беларусь приехал посол Северной Кореи
В Орше угонщик ехал на незаведенном мопеде, отталкиваясь ногами
Первый Фестиваль моды пройдет в Гомеле
В Беларуси запретят развеивать прах умерших - и вот почему
В Сморгони мужчина вылил на свою подругу два чайника кипятка
В Гомеле заметили редкий танк
В Судане начался военный переворот
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне
Видео: у гомельчанина из желудка достали пакет с психотропом
Республиканский субботник в Беларуси пройдет 20 апреля
Хулиган танцевал на припаркованных авто в Минске
В Минске разыскивают 15-летнюю девушку, которая ушла из дома
Лукашенко: Добро, которое мы делаем для РФ, нам оборачивается злом
Многодетным и инвалидам дали льготы на растаможку автомобилей
Работники магазина в Минске избивали воришек и выгоняли их голыми на улицу
В Каменецком районе ищут двухлетнего ребенка
Обвинение в гибели 5-месячного ребенка в Минске предъявлено его отцу
Восемь лет назад произошел теракт в минском метро
В Новогрудке на пожаре спасли четырех человек, 15 эвакуировали
Обряд «Ваджэнне Сулы» включили в Список историко-культурных ценностей Беларуси
В центре Минска открывают музей ретротехники - вход свободный
Инвалидам и многодетным семьям из госбюджета вернут 50% от растаможки авто
«Юность» обыграла «Неман» и в 8-й раза стала чемпионом Беларуси
В Зельве рядом с домом обнаружен убитым 45-летний мужчина
«Мы нужны друг другу, мы об этом договаривались»: Лукашенко принял с официальным визитом президента Молдовы
В штате белорусских школ могут появиться охранники и замдиректора по безопасности