Годовщина теракта в метро: «Между мной и взрывом была колонна, которая нас защитила»

Взрыв на станции «Октябрьская» унес жизни 15 человек, более 200 пострадало. По традиции каждый год к мемориальному знаку «Река памяти» люди приносят цветы. Здесь несут почетный караул и работницы метрополитена. Этот четверг не стал исключением.

Утром здесь молились, несли розы и гвоздики близкие погибших, те, кто в тот момент был на станции, но не пострадал, и просто неравнодушные люди.

Вот женщина подходит к знаку, читает имена погибших и кивает головой - как будто вспоминает те печальные события 2011 года…

По традиции каждый год к мемориальному знаку «Река памяти» люди приносят цветыФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Никого из моих знакомых, Слава Богу, в метро не было… Я каждый год прихожу сюда, чтобы не забывать самому. И чтобы никто не забывал, ведь это общая трагедия для всего народа, - говорит кладовщик Герман, который принес две гвоздики.

К мемориальному знаку принес цветы парень. Он долго стоял возле мемориального знака.

- Я недолго стоял, я подумал просто о том человеке, которым мог стать Юра сегодня, - делится своими переживаниями тестировщик программного обеспечения Дмитрий. В теракте погиб его приятель Юрий Климец. - Я всегда эту дату помню - 11 апреля. И сюда прихожу каждый год. Это то, что мы в принципе не должны забывать.

Одна минчанка, проходя мимо мемориала, все время молится за тех, кто погиб во время взрываФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я всегда, когда прохожу мимо, молюсь, - говорит пенсионерка Надежда. - Я была в метро на «Октябрьской» буквально за полчаса до теракта.

Свекровь погибшей 51-летней Галины Пикулик Нина Ивановна, не скрывая слез, возлагает к мемориалу цветы. Она приходит сюда каждый год.

- Я принесла белые розы. Она любила их. Всегда дарила мне их. Теперь я ей приношу, - говорит Нина Ивановна, опираясь на трость. Женщина говорит, что будет сюда ходить, пока может. - В воскресенье я ездила на кладбище, там прибрала все. Сегодня пойду в церковь. Поставлю свечки, закажу панихиду. Так и живем…

- Моя мама проехала в поезде за пять минут до теракта. И у меня такая традиция - прийти положить цветочки тем, кому не повезло, - говорит Андрей, охранник в гипермаркете. - Когда все произошло, я был на работе. Я знал, что мама едет на площадь Победы к 18.00 к врачу. И понимал, что она в это время будет ехать где-то через станцию метро «Октябрьская». Я не мог до нее дозвониться… Было очень-очень тяжело.

Дмитрий вспомнил сегодня своего приятеля Юрия, который погиб в метро 11 апреля 2011 года...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я тогда сам там был - в 3-м вагоне. Между мной и взрывом была колонна, которая защитила наш вагон. Причем в нашем вагоне двери открылись на пару секунд позже - после взрыва. Это повлияло на то, что большинство там осталось целыми, - рассказывает с волнением Алексей. Молодой человек отчетливо помнит, как произошел взрыв в метро. - Сразу же на доли секунды погас свет. То ли заволокло фонари дымом, то ли в вагоне отключился свет. Но наступила полная темнота на пару секунд. И я сразу понял, что это взрыв, теракт. И такая была мысль: только не так, только не здесь… Но потом появилось освещение, люди стали выходить. Я покинул вагон. Сначала я пошел направо и уперся в волну людей. Увидел какие-то яркие вспышки. Наверное, это были маленькие очаги огня. Поток людей увлек меня в другую сторону. Потому что все шли от взрыва - на выход. Небольшой провал в памяти у меня есть: я помню, как я вышел из вагона, а потом уже - как я по эскалатору иду. Но отчетливо помню, что люди не толкались. Люди держали друг друга за руки, не давая бежать, чтобы не было давки. И повторяли как мантру: «Не бежим, не бежим». Бежало буквально несколько человек, которые реально испугались. Это я очень хорошо помню... Я в тот день впервые за три месяца поехал с работы немного пораньше. Я каждый год прихожу сюда, чтобы не забыть…