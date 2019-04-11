Михаил Захаров: «За границу уезжают игроки и даже тренеры»

Битва за главный трофей белорусского клубного хоккея не получилось долгой. Минская «Юность» одолела гродненский «Неман» в серии до четырех побед - 4:1. Хотя тренеры обоих команд отметили, что борьба была упорной: в пяти матчах было три овертайма. Любопытно, что Михаил Захаров впервые обыграл в финале Сергея Пушкова: в 2014, 2017, 2018 годах в личных встречах побеждал «Неман». Пушков сказал, что сложно постоянно побеждать. Захаров признался, что это самый счастливый день:

- Заодно сделали мне шикарный подарок ко дню рождения старшей дочери Кристины. Да и младшей же обещал победить (30 марта Захаров в четвертый раз стал отцом. - Ред.). В общем, это один из лучших дней в моей жизни, - цитирует Захарова сайт федерации хоккея Беларуси.

Михаил Захаров в четвертый раз стал отцом: «Надо будет выиграть кубок для дочки»

Захарову припомнили серию с минским «Динамо», которую в третьем матче «зубры» выиграли по буллитам.

- А мы и так выиграли, или вы считаете это проигрышем? Будь у нас действительно сборная экстралиги, у тренера Сидоренко не было бы шансов, - сказал Захаров.

Успел порассуждать тренер «Юности» и о глобальных проблемах нашего хоккея.

- Посмотрите, к чему приводят наши реформы (потолок зарплат, возрастной лимит. - Ред.): уезжают игроки и уже даже тренеры. Наши специалисты предпочитают работать в России, Польше, Украине, Казахстане, но не дома. Теперь посмотрите на казахов: команда в КХЛ, в ВХЛ несколько, МХЛ не покидали, молодежка закрепилась в элите, национальная выйдет туда с первого места (в соперниках сборная Беларуси. - Ред.), не боюсь предсказать. Они уже нас обходят, а мы топчемся на месте. Это в лучшем случае, а то и откатываемся…

После этого спича Захаров сказал, что ему надо к команде на празднование.

- Михаил Михайлович, вы шампанское закупили перед игрой? - спросил Пушков.

- Даже не в курсе, сейчас пойду в раздевалке посмотрю.

Судя по видео из раздевалки, команда что-то пила из чемпионского кубка. Вряд ли чай с лимоном.