Смоллинг предвкушал борьбу с Месси и в итоге разбил ему нос

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» был гвоздем ¼ финала Лиги чемпионов, но ожиданий не оправдал. На 12-й минуте каталонцы забили единственный мяч (записали как автогол Шоу), а оставшееся время команды соревновались в том, кто кого подавит прессингом. После матча больше обсуждали эпизод, который случился на исходе получаса.

Крис Смоллинг пошел в агрессивный отбор и ребром руки ударил Лео Месси в нос. Кто-то в этом усмотрел коварный умысел, другие трактовали как игровой эпизод. Рефери фол не свистнул. Окровавленному Месси оказали медпомощь, и он вернулся на поле, было видно, как распух его нос. Тренер «Барселоны» Вальверде говорил, что у Месси большая гематома, но позже сообщили, что у него небольшая трещина в перегородке, максимум Лео пропустит ближайший матч чемпионата Испании.

Интересно, что за день до игры Смоллинг предвкушал борьбу против Месси: «Такими моментами надо наслаждаться. В этом сезоне нам повезло сыграть против Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе, и такой борьбой я наслаждаюсь. Я говорю: «Ну давай, попробуй».

Припомнили и другую цитату, приписываемую Смоллингу. Якобы после жеребьевки он говорил, что знает, как остановить Месси. Но позже защитник МЮ назвал это фейк-цитатой.