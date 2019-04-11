Роналду забил 1-й и 125-й мяч в Лиге 10 апреля

Матч «Аякс» - «Ювентус» (1:1) смотрелся на одном дыхании. Дерзкие и молодые амстердамцы доставили уйму проблем туринцам. А Роналду забил в первом матчей после возвращения (25 марта получил травму). Для него это 125-й гол в Лиге чемпионов (в 161 игре) - лучший показатель в истории турнира. 64 мяче португалец забил в матчах плей-офф - тоже рекорд!

Интересно, что первый свой гол КриРо забил ровно 12 лет назад - 10 апреля 2007 года в игре с «Ромой». И до того матча португалец не мог забить в 26 играх Лиги чемпионов (сейчас это трудно представить).