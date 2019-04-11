Фан-клуб «Динамо» о возможном назначении Захарова: «Активная поддержка будет отсутствовать на фан-секторе и мы будем агитировать болельщиков не посещать матчи»

В феврале в белорусском хоккее внезапно нарисовалась серия между минским «Динамо» и сборной Эктралиги (по сути, «Юности», усиленной игроками «Немана»). Смысл серии сначала мало кто понимал, говорилось, что результат будет иметь значение.

«Динамо» сразится со сборной клубов за право играть в КХЛ?

Позже, Александр Лукашенко сказал, что идея провести эту серию принадлежала ему. Мол, он устал слушать доводы Захарова и Баскова (гендиректор «Динамо») и предложил им в серии выяснить, кто сильнее.

Лукашенко о серии «Динамо» и сборной Экстралиги: «Кто выиграет, тот будет в КХЛ, тот будет иметь финансирование»

Вчера «Юность» под руководством Михаила Захарова выиграла чемпионат Беларуси.

Сегодня фан-клуб «Динамо» «BYzone» отправил открытое коллективное письмо. В нем речь идет о том, что все больше слухов о том, что Захаров возглавит «Динамо» в новом сезоне и там самым осуществит свою мечту – выступать в КХЛ. Болельщики «Динамо» категорически против такого развития событий.

Вот текст самого письма:

"Уважаемое руководство ХК «Динамо-Минск»!

Обращаемся к Вам от лица всех представителей ОО «Клуб болельщиков хоккейного клуба «Динамо-Минск», всех кто когда-либо был частью нашей большой семьи BYzone, всех активных болельщиков ХК «Динамо-Минск»!

В связи со всё чаще появляющимися слухами о возможности назначения главным тренером ХК «Динамо-Минск» Захарова М.М. считаем необходимым высказать свою позицию по данному вопросу, так как уже 9 лет наш фан-клуб активно поддерживает команду в любых ситуациях, как на домашних, так и на выездных матчах, всецело отдавая себя бело-синим цветам. Мы всегда отстаивали гордое имя нашего клуба «Динамо-Минск» при любых попытках посягательства на нашу команду.

Мы не хотим оперировать слухами, но все знают много историй, которые выставляют Захарова М.М. в не лучшем свете как тренера, так и человека. Мы не будем обсуждать эти случаи, а лишь выскажем свою позицию.

Наш фан-клуб категорически возражает против назначения Захарова М.М. главным тренером ХК «Динамо-Минск». Ответственно заявляем, что в случае появления данного человека в структуре клуба, наше общественное объединение будет вынуждено приостановить свою деятельность вплоть до закрытия. Активная поддержка будет отсутствовать на фан-секторе и мы по возможности будем агитировать болельщиков не посещать матчи ХК «Динамо-Минск», хотя уверены, что большинство из них поддержит нас и без дополнительной агитации.

Нам очень жаль, что приходится выступать с таким заявлением, но мы не можем по-другому. Мы преданы нашему клубу, нашим цветам, нашему городу, но с приходом Захарова М.М. в наш клуб, ХК «Динамо-Минск» прекратит свое существование для всех истинных болельщиков команды, поэтому и мы не видим смысла в дальнейшем существовании нашего фан-клуба.

С уважением, действующие члены ОО «Клуб болельщиков хоккейного клуба «Динамо-Минск»."

Отметим, что во время серии между «Динамо» и «Юностью» (проще говоря) болельщики «зубров» активно подначивали Михаила Захарова.