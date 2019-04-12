Министерство образования признало нарушения в проведении олимпиады по географии, которые раскрыл школьник

Для проверки ситуации в Минобразования создали рабочую группу. В итоге, нарушения в проведении республиканской олимпиады по географии обнаружили. Виновные в них будут уволены.

«По результатам рассмотрения направлены письма в учреждения образования и органы управления образованием с требованием об увольнении лиц, причастных к нарушениям правил проведения олимпиады», - проинформировали БелТА в Минобразования. Госорган также обратился с письмом в Генпрокуратуру, где просит дать правовую оценку действиям виновных.

Правда, о том, кто сообщил о нарушениях Министерство образования в своем комментарии не говорит. А речь идет об одиннадцатикласснике из Лиды Игнате Ильюшонке, участнике республиканской олимпиады по географии в составе команды Гродненской области. За несколько недель до заключительного этапа состязания он получил листы с заданиями от другого ученика. Более того, школьник, уже 6 лет участвующий в олимпиадах по этому предмету, замечал и раньше: некоторые дети знают ответы еще до их начала.

О попавшей в его руки информации Игнат сообщил в Министерство образования и на TUT.BY. В день начала олимпиады некоторые задания оказались в распоряжении коллег-журналистов раньше, чем их получили участники. Кстати, олимпиаду по географии в 2019-м принимала Орша.

Так выглядели задания, переписанные от руки - это и другие фото получило Минобразования. Фото: TUT.BY

Как говорят в Минобразования, «результаты школьников, в отношении которых установлены факты доступа к олимпиадным заданиям, аннулированы». А жюри проведет внеочередное заседание. Там пересмотрят список победителей заключительного этапа республиканской олимпиады.

Сейчас, говорят в министерстве, анализируют итоговые материалы олимпиад и по другим предметам (состязания проводились по 18 дисциплинам). А среди всех участников финального этапа (это 1534 учащихся) проводят анонимное анкетирование.

Игнат Ильюшонок смог доказать нарушения на олимпиаде. Фото: TUT.BY

Также в министерстве говорят, что решено изменить сам механизм подготовки и проведения состязаний. В его основу положат принципы подготовки заданий к централизованному тестированию. Правда, творческий характер заданий, что требуется на международных олимпиадах, обещают сохранить. По новым правилам республиканскую олимпиаду обещают провести уже в 2020 году.