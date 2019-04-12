Один ревнивец вылил на сожительницу два чайника кипятка, а другой - посадил на цепь

Семейное насилие остается актуальной для Беларуси темой. Два шокирующих случая истязания мужчинами своих сожительниц произошли на Гродненщине. И в обоих случаях женщины не писали на своих мучителей заявления. Однако на защиту жертв семейных насильников стала прокуратура.

На днях прокурор Сморгонского района Андрей Клышевич возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего жителя райцентра. В своей квартире мужчина живет с 23-летней сожительницей уже шесть лет, у пары двое маленьких детей. Однажды в гости к семье пришел брат мужчины. Все трое пили спиртное, а когда гость ушел, пьяный хозяин вдруг заподозрил свою женщину в измене.

- Он вылил на нее чайник горячей воды из ревности. А когда женщина убежала на балкон, ревнивец не успокоился и снова налил в чайник воды и поставил его на огонь. Затем второй раз облил женщину кипятком, - рассказывает «Комсомолке» прокурор района.

Несчастная получила ожоги шеи, плеч, груди, живота, в целом - 7% тела. Судмедэкспертиза признала эти травмы легкими, и по закону уголовное дело без заявления потерпевшего в этом случае не возбуждается. Женщина сейчас находится в декретном отпуске и не стала писать заявление.

Но привлечь сожителя к ответственности требует мать потерпевшей. Милиция провела проверку и подала ходатайство прокурору о возбуждении уголовного дела - он имеет на это право.

Выяснилось, что мужчина уже трижды был судим, не работает. А сейчас его ждет новый суд за истязание по статье 154 Уголовного кодекса Беларуси. За это его могут наказать арестом или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Буквально назавтра прокурор района возбудил еще одно уголовное дело по той же статье. Опять сожители, снова ревность. Мужчина избивал женщину несколько раз, а потом и вовсе… посадил ее на цепь.

- Сожитель выпил, необоснованно из-за ревности избил женщину, на ночь посадил ее на цепь, приковав к батарее - мол, чтобы не убежала. А наутро проснулся и снова стал бить. Освободил бедную женщину отец сожителя, который пришел к семье домой, - говорит Андрей Клышевич. Кстати, мужчину еще будут судить и за угрозу убийством.

- Как правило, супруги, сожители примиряются, пока идет проверка после подобных инцидентов, и дело на этом останавливается - до следующего случая тишина. Но мы изучаем материалы проверок, и если это происходит в сфере семейных отношений, если случаи не единичные, вопиющие - сами возбуждаем уголовные дела. Нередко жены страдают от насилия, но боятся подавать заявления - думают, что супруг станет мстить и будет еще хуже, поэтому замалчивают преступления, - объяснил прокурор.