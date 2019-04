LP в Минске: фирменный свист, букеты, игрушки и картины от поклонников

Американская певица LP (сокращение от ее имени - Лаура Перголицци) приехала в рамках огромного турне в поддержку нового альбома Heart To Mouth. Позади, к слову, 11 концертов по России, так что «Спасибо, Минск!» LP кричала со сцены практически без акцента.

На концерте слова «Спасибо, Минск!» LP кричала практически без акцента.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

LP уже третий раз в Минске, и все время на ее выступлениях аншлаги, а фанаты встречают певицу еще с трапа самолета. Белорусский фан-клуб тоже не подвел: встретили певицу в аэропорту и вручили огромный букет оранжевых роз (оранжевый - цвет нового альбома и всего промотура). Организаторы концертов признаются, что фан-клубы LP на постсоветском пространстве - одни из самых организованных, преданных и душевных. Певицу на каждом концерте приветствуют плакатами, лентами и сердечками, заваливают подарками.

В Минск LP приехала за сутки до концерта, успела побывать на радио, провела саундчек, позанималась пару часов йогой (она делает это каждый день) - говорит, помогает «привести голову в порядок». К слову, для организаторов концертов LP наверняка должна быть одним из любимых артистов - в быту непритязательна, не буянит, вегетарианка. Самое главное, чтобы в меню были овощи и свежевыжатые соки.

Некоторые песни LP подпевал буквально весь зал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На радио ее тоже ждали фанаты, принесли цветы и подарки - например, необычную картину из натянутых нитей.

Кстати, с поклонниками певица всегда общается специально (в Минске встреча meet&greet прошла перед концертом). И всегда забирает с собой все подарки, которые попадают на сцену, а их иногда бывает очень много.

На минском концерте белорусский фан-клуб прямо напротив сцены развернул плакат «LP Welcome to Minsk», то есть «Добро пожаловать в Минск, LP». А во время выступления в толпе появились плакаты с надписями, например, You are always in our hearts («Ты всегда в наших сердцах») и Oh you blow my mind («Ты сводишь меня с ума», строчка из песни LP).

Напротив сцены фан-клуб вывесил приветствие для певицы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сцену то и дело передавали букеты, полетела игрушка довольно внушительных размеров и красные ленты, одну LP даже повесила на микрофон.

Одна из поклонниц певицы, Светлана, рассказала, что прилетела в Минск из Питера. Сняла номер в Marriott Hotel, где жила сама звезда и где вечером проходил концерт. И уже с 6 утра стояла у входа, чтобы первой подойти к сцене. Поэтому у нее на руке красуется цифра «1», то есть первая на очереди в зал.

Светлана приехала на концерт из Питера, и в очереди в зал была первой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Светлана подарила певице огромный букет красных роз, и LP забавно жонглировала им во время песни - подбрасывала и ловила одной рукой.

За полтора часа LP исполнила все хиты, поиграла на укулеле и бубне, продемонстрировала фирменный свист. Свою самую популярную песню Lost on you оставила напоследок и спела последней. Честно признаюсь, редко слышу, чтобы белорусская публика так слаженно подпревала песням на английском я зыке, но тут пели буквально куплет за куплетом.

Фан-клуб подготовил для певицы небольшой флеш-моб: оранжевые сердечки, ленты и плакаты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

От нас LP отправилась в Украину - с концертами в Харьков, Киев, Одессу и Львов, а потом - в Западную Европу.