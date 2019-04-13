2019-04-13T12:41:13+03:00
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КП Беларусь

Итальянский дизайнер обнажил телеведущих ОНТ на Неделе Моды

В Минске проходит Belarus Fashion Week в выставочном центре «БелЭкспо» [фото]
Эвика ОТТО
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В Минске проходит Belarus Fashion Week в выставочном центре «БелЭкспо».В Минске проходит Belarus Fashion Week в выставочном центре «БелЭкспо».Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Открывать BFW-2019 доверили гостю события – итальянскому дизайнеру Альберто Замбелли, без которого не обходится ни одна Неделя Моды в Милане.

Дизайнер представил легкую коллекцию в оттенках ванильного, фисташкового, белого и розового. Но без перчинки не обошлось – через наряды моделей просматривались их стройные обнаженные тела. В показе приняли участие не только модели, но телеведущие канала ОНТ: красавицы Ирина Ромбальская, Катерина Воловик и Наталья Стельмах.

Когда на подиум поднялась сногсшибательная Ирина Ромабльская в полупрозрачном платье, мужчина с первого ряда потеряли дар речи и только сказали: «Вау!» Да и девушки наверняка засмотрелись на идеальную фигуру Ирины.

На подиум поднялась сногсшибательная Ирина Ромабльская в полупрозрачном платье. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На подиум поднялась сногсшибательная Ирина Ромабльская в полупрозрачном платье.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ирина Ромбальская. Второй наряд оказался скромнее. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ирина Ромбальская. Второй наряд оказался скромнее.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Катерина Воловик на подиуме BFW. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Катерина Воловик на подиуме BFW.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пятницу вечером мы увидели показы также показы брендов emse, Natalia Korzh, Balunova, Tarakanova/Ivan Man. В cубботу вечером гостям BFW покажут новые коллекции брендов See Now & Buy Now, Candy Lady, Luxury Fox by T. Efremova, Nelva и Pintel.

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Телеведущая Наталья Стельмах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Телеведущая Наталья Стельмах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция дизайнера Альберто Замбелли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция emse. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция emse.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция emse. В показе участвовали модели разных возрастов и комплекций. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция emse. В показе участвовали модели разных возрастов и комплекций.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция emse. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция emse.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция Natalia Korzh. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция Natalia Korzh.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция Natalia Korzh. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция Natalia Korzh.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция Natalia Korzh. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция Natalia Korzh.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция Natalia Korzh. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция Natalia Korzh.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция Natalia Korzh. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция Natalia Korzh.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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