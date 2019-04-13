Бюстгальтер под пиджак, колготки с босоножками, кюлоты, заправленные в сапоги. Чем удивили гости BFW

Неделя Моды в Беларуси проходит в выставочном центре "БелЭкспо" 12-14 апреля.

Денис и Христина всегда в центре модных тусовок. Они не пропускают показы ни в Минске, ни в Москве.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Денис заставил меня надеть белые штаны, чтобы все знали, что я толстая, - кокетничает стройная девушка.

- Но вы и не стесняетесь своих форм, судя по верхней части гардероба? – спросили мы.

- Я всегда одеваюсь откровенно! – улыбнулась Христина. Модница подкрепила свой образ броским рюкзаком в форме Микки Мауса и заправила брюки в ботильоны. Еще один скандальный тренд сезона.

Фото: Павел МАРТИНЧИКФото: Павел МАРТИНЧИК

Ирина выбрала для BFW платье белорусского дизайнера, но наше внимание привлекли аксессуары женщины: гигантские серьги в виде птиц с распростертыми крыльями.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Это авторская работа скульптора-графика Марины Капиловой. Вот эту ящерку на руке также сделала Марина, - рассказала Ирина. В «БелЭкспо» женщина пришла с подругой Натальей.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фотограф Анастасия даже не думала, что вечер проведет на Неделе Моды. За несколько часов до начала ее позвала подруга. Но Настя и в повседневной жизни одевается ярко.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Звездных гостей на модных показах была не так уж много. В объектив нашей фотокамеры попали девушки из группы «Лас-Вегас» и их продюсер Яна Станкевич. Красавицы пришли в скромных нарядах.

Певица из "Лас-Вегас" и продюсер группы Яна Станкевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот певица Наталья Кудрина выбрала для модного события стильный брючный костюм в актуальных оттенках.

Певица Наталья Кудрина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рэперы и блогеры Сергей и Вова совершенно случайно забрели на BFW. Но рассказали, что сами создают дизайнерские джинсы, сумки, кепки. И сами же их носят.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женщина-весна Ольга всегда питала страсть к цветным колготкам, ну а когда стало модным надевать босоножки под колготки, гостья сразу воспользовалась этим трендом.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мой наряд - это про весну, зарождение нового, про свет и радость. Я очень люблю цветные колготки и чулки, а в этом сезоне это очень актуально. Меня это радует, - улыбается Ольга.

Маркетолог Аня в свободное время вдохновляется подборками об уличной моде и с удовольствием примеряет новинки на себе. В широких брюках, которые заправляют в сапоги, уже ходит пол-Москвы.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Неделю Моды заглянул и импозантный гость из США Рудольф. По его словам, он инвестор - недавно построил торговый центр в Минске.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК