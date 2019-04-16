Как быстро перевести деньги родственникам за границу?

На эти и другие вопросы читателей «Комсомолки» на прямой линии ответили специалисты ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) - начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем Владимир Мильгуй и заместитель начальника управления развития розничного бизнеса Дмитрий Кмит.

«Нет комиссий за зачисление денег на карту ВТБ с карты любого белорусского банка»

- Мне часто приходится пересылать деньги по Беларуси, в частности в Гомель. Расскажите, пожалуйста, какие у вас условия по переводам по стране? Может, мне с вами будет выгоднее?

- Это зависит от того, какой банк выпустил вашу карту и карту получателя. Если у получателя карта банка ВТБ, то вы сможете переводить на нее деньги с карты любого белорусского банка без комиссии за зачисление, используя сервис perevod.vtb.by. В то же время рекомендуем дополнительно уточнять наличие комиссии за отправку перевода у банка, выпустившего карточку отправителя (комиссию большинство банков не устанавливает, но есть и исключения). Если у получателя карточка другого белорусского банка, то комиссия за перевод составит 1% от суммы перевода минимум 1 белорусский рубль.

- У меня уже есть ваша карта рассрочки «Черепаха». Я смогу сделать перевод с этой карты или сама получить на нее перевод?

- Безусловно. Перевод с данной карты аналогичен переводу с любой карты банка ВТБ, при этом перевод можно сделать и за счет кредитного лимита. Если же перевод делают вам на карту рассрочки «Черепаха», то зачисление в этом случае произойдет только к концу следующего рабочего дня, так как данная карта кредитная. Если необходимо получать переводы мгновенно, то можете бесплатно открыть в нашем банке обычную платежную карточку, это займет буквально 10 минут. Данной картой сможете пользоваться и для отправления переводов.

- Спасибо!

Дмитрий Кмит и Владимир Мильгуй.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Здравствуйте! У меня есть карта вашего банка, я бы хотела перевести деньги в Украину. Расскажите, пожалуйста, как это можно сделать и сколько это будет стоить.?

- Рекомендуем использовать специальный сервис perevod.vtb.by. Отправителю потребуется ввести запрашиваемые реквизиты своей карты, 16-значный номер карты получателя и, его имя и фамилию латиницей, а также сумму перевода в белорусских рублях. Комиссия составит 1% от суммы минимум 4 белорусских рубля, вы увидите ее размер сразу после ввода суммы перевода. Важно, чтобы карта отправителя поддерживала технологию 3D-Secure. Какой украинский банк выпустил карту получателя и к какой платежной системе она принадлежит (Visa или Mastercard) - не имеет значения.

- Если я буду делать перевод в белорусских рублях, то в какой валюте он тогда придет?

- Несмотря на то, что валюта перевода это только белорусские рубли, получателю деньги будут зачислены в той валюте, в которой у него открыта карта. Если она в гривнах, значит, перевод зачислится в гривнах, а если, например, в долларах США, то в долларах США. Для отправителя, если карта в иностранной валюте, применится обменный курс банка ВТБ на дату совершения операции, а для получателя - курсы банка, выпустившего его карту.

- Человек сможет получить перевод в тот же день?

- Да, на карту получателя средства попадут, как правило, буквально сразу (если иное не установлено банком получателя).

- Большое спасибо!

«Если у вас есть карта ВТБ, можете делать перевод на карту любого банка в страны СНГ и Грузию»

- Здравствуйте! У нас пожилая родственница живет в Ростове-на-Дону. Хотим каждый месяц переводить ей, так скажем, пенсию. Расскажите, пожалуйста, как это лучше сделать?

- В такой ситуации самый простой способ быстро, эффективно и недорого перевести деньги - это сделать перевод с карты на карту. Комиссия составит всего 1% от суммы перевода минимум 4 белорусских рубля. У вас должна быть карточка банка ВТБ, а у вашей родственницы - любая карта (Visa, MasterCard или «Мир») любого российского банка.

- Ей нужно будет идти в банк за переводом?

- Нет, деньги сразу окажутся на карте получателя, и будет возможность спокойно снимать их в банкомате (если карта получателя выпущена банком группы ВТБ, то снятие наличных бесплатное), расплачиваться картой в магазинах и так далее.

- Хорошо, а как мне открыть вашу карточку?

- Это можно бесплатно сделать в любом отделении банка, причем карту вы получите через 10 минут. Не забудьте взять с собой паспорт. После этого вы сможете пополнить ее в любом отделении банка или пополнить с карты любого белорусского банка через тот же сервис perevod.vtb.by.

- Спасибо!

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- Я собираюсь летом в отпуск в Европу. У меня карта другого белорусского банка, а у моего сына - карта банка ВТБ. Скажите, он сможет мне сделать перевод, когда я буду за границей? И сколько это будет стоить?

- Перевод на карту любого белорусского банка стоит 1% от суммы минимум 1 белорусский рубль. Единственное, что на всякий случай можно уточнить, как быстро другой банк зачислит средства получателю. Лучше уточнить заранее для собственного спокойствия.

- А если я открою карту в вашем банке, перевод будет дешевле?

- Да, переводы между картами банка ВТБ осуществляются бесплатно. И совершенно не важно, в каких странах в этот момент будете находиться. Поэтому рекомендуем вам оформить нашу карту, тем более, это можно сделать бесплатно и за один визит в любой офис банка ВТБ.

- Последний вопрос: если сын переведет мне белорусские рубли, я же смогу эти деньги снять в иностранной валюте в стране пребывания?

- Да, без проблем в любом банкомате по всему миру.

«Перевод автоматически конвертируется в валюту, в которой выпущена карта получателя»

- Скажите, у вас можно перевести деньги на карту иностранного банка?

- Да, если вашу карту выпустил банк ВТБ, вы можете перевести деньги на карты любых банков стран СНГ (это Россия, Украина, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и Грузии. Перевод в любую из этих стран будет стоить 1% от суммы минимум 4 белорусских рубля. То, какой банк выпустил карту получателя, значения не имеет.

- Тогда я бы хотела конкретнее узнать по поводу перевода в Россию, в Санкт-Петербург. Сколько времени он займет и в какой валюте можно перевести деньги?

- Перевод совершается мгновенно. Он будет осуществлен всегда в белорусских рублях. В переводе могут участвовать карты в любой валюте, но валюта получения зависит от карты, на которую будет сделан перевод. Если у получателя, например, карта «Мир» в российских рублях, то он получит российские рубли, если в долларах, то доллары. Конверсия осуществляется автоматически.

- Спасибо!

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- Моя дочь живет в Арабских Эмиратах, она мне хочет передать в подарок деньги. Может ли она сделать это через ваш банк и что для этого нужно?

- В этом случае вашей дочери проще всего будет воспользоваться одной из систем международных денежных переводовт - например, Western Union, MoneyGram, Contact и др. Вашей дочери нужно будет прийти с паспортом и деньгами в отделение банка у себя в стране, а вам с паспортом - в любой офис банка ВТБ (мы работаем с системами Western Union и MoneyGram) или другого белорусского банка и забрать перевод.

- То, что она отправит деньги в местной валюте - это ничего?

- Перевод в процессе оформления автоматически конвертируется по курсу системы денежных переводов в ту валюту, в которой возможна выплата получателю в Беларуси. Это в первую очередь доллары США и евро.

- Нужно ли мне будет подавать налоговую декларацию?

- Нет, не надо. Переводы между близкими родственниками подоходным налогом не облагаются. Налоговая инспекция может попросить вас предъявить документы (их копии), подтверждающие отношения родства.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Сервис по переводу денег между картами любых белорусских банков доступен в том числе на сайте банка ВТБ (www.vtb-bank.by), в «Интернет-банке» (i.i-vtb.by) или в «М-банкинг» (бесплатное приложение «VTB-mobile»).

Для мгновенных переводов из России в Беларусь с карточек Visa, MasterСard и «Мир» любых российских банков доступен сервис группы ВТБ (vtb.ru/perevod).

Контакты банка:

+375 (17, 29, 33) 309 15 15

www.vtb-bank.by

www.perevod.vtb.by

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). УНП 101165625.