Александр Лукашенко - работникам ПВТ: Везде сегодня нужны ваши мозги и разработки

12 апреля президент посетил в Минске Парк высоких технологий (ПВТ). Он посмотрел, как работают резиденты парка по развитию цифровых технологий для разных областей: от сельского хозяйства до транспорта, экологии, робототехники. Последнее особенно заинтересовало президента. Он не исключает, что разработки в области робототехники могут быть востребованы в белорусском автомобилестроении.

- Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет, - отметил Лукашенко, его цитирует БелТА.

Главе государства рассказали о блокчейн-технологиях, криптобирже и т. д. Познакомили с разработками ЕРАМ Systems - одной из крупнейших мировых IT-корпораций, которая имеет белорусские корни. Напомним, она входит в топ-100 мировых разработчиков заказного программного обеспечения. Мировой объем выручки компании в прошлом году превысил $1,8 млрд, общий штат превышает 30 тысяч человек, ядро ЕРАМ находится в ПВТ.

Президент подробно расспрашивал у представителей IT-сообщества, как имеющиеся разработки могут использоваться в различных сферах:

- Давайте договоримся. Вам не надо искать точки соприкосновения с госструктурами. Первый вице-премьер (Александр Турчин. - Ред.), можно сказать, ваш помощник. Если что-то надо, пожалуйста. Не ищите даже этих контактов. Если какие-то препятствия, вы не стесняйтесь, говорите, - попросил президент айтишников.

Широко были представлены разработки для нужд медицины. Например, медицинский лазер - специальное оборудование для нужд трансплантации.

- За медицину спасибо! - подчеркнул Александр Лукашенко.

Особый интерес президента вызвали технологии виртуальной реальности, которые кроме видеоигр могут использоваться, например, в образовательном процессе, промышленности.

Александр Лукашенко отметил, что ждет от IT-сообщества предложений по дальнейшему развитию этой сферы.

- Мне очень важно уйти отсюда с каким-то вашим поручением, которое продвинет нас вперед, - сказал он.

И подчеркнул, что, несмотря на слова благодарности за принятые решения по развитию сферы, в том числе принятие декрета №8, во многом это заслуга самих айтишников.

- Декрет - не столько я, сколько вы. Мы в свое время рискнули и начали создавать этот парк. Тогда был более героический шаг, нежели тот декрет, о котором вы сегодня говорили, - ответил президент. - Хотел бы, чтобы вы в свободном режиме сказали, что нужно для того, чтобы вы как минимум двигались теми же темпами, что и последние два года. Я готов выслушать ваши предложения, если они есть. А если вы их не сформулировали на сегодня, знайте, что я вас всегда услышу максимум в течение суток.

Президент напомнил, что сейчас реальному сектору экономики нужны IT-разработки.

- Везде сегодня нужны ваши мозги и разработки. Они нам помогают в реальном секторе экономики. Без этого реального сектора нам в этой не то реальной, не то виртуальной действительности прожить будет очень сложно. Это надо понимать, - подчеркнул президент.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Средняя зарплата в парке - 4,4 тыс. рублей

Директор Администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский на встрече с президентом рассказал об успехах белорусских айтишников.

До 2017 года экспорт ПВТ не мог похвастаться стабильным ростом, даже постепенно падал. Потом тенденция переломилась: за 2017 год экспорт прибавил 25% и достиг $1 млрд.

Общая выручка резидентов ПВТ в прошлом году достигла Br3,2 млрд, увеличившись почти на 50% в сравнении в 2017 годом. Экспорт услуг и продуктов охватывает 127 стран мира. Среди лидеров - США и Евросоюз.

По мнению Всеволода Янчевского, главное - не объемы экспорта, а создание резидентами ПВТ новых рабочих мест.

- Всем находится работа, все трудоустраиваются, некоторые еще студентами. Парк забирает с рынка абсолютно всех, кто выпускается, и хочет еще, - заметил директор Администрации ПВТ. - Более того, начался переезд из соседних стран, начинают возвращаться те белорусы, которые когда-то уехали и работали в крупных компаниях, даже самых топовых.

По данным за 2018 год, в компаниях-резидентах ПВТ работали более 45,7 тыс. сотрудников. Средняя зарплата в парке составляет Br4,4 тыс.

- Сотрудник ПВТ платит подоходный налог в 3 - 3,5 раза больше, чем в среднем по стране, - сказал Всеволод Янчевский.

Основатель инвестиционной компании "ВП Кэпитал" Виктор Прокопеня во время неформальной встречи с президентом отметил:

- IT сегодня уже больше, чем нефть. В 2018 году стоимость денег, которые потратил мир на IT, на 60% больше, чем денег, которые потрачены на нефть, и это только будет увеличиваться.